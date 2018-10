KBC Split: Nije istina da ćemo tužiti Ivanu Ninčević Lesandrić

Nakon što je iz splitske bolnice stigla neslužbena najava da će tužiti zastupnicu Mosta Ivanu Ninčević Lesandrić za klevetu, stigle su i prve reakcije.

U Saboru je o tome progovorio Arsen Bauk (SDP) ustvrdivši kako je riječ o skandaloznom činu. Pozvao se na Ustav i upozorio da zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost za izraženo mišljenje ili glasovanje u Saboru.

- Ako državna institucija ili institucija kojoj je osnivač država, a to je KBC Split ne poznaje Ustav, onda bi trebali oni koji postavljaju Upravno vijeće, a to je ministar i Ministarstvo - naveo je Bauk. Ako to ne naprave, Bauk od predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića očekuje da zaštiti saborske zastupnike od mobinga državnih institucija.

- Očekujem od vas da blago ili ako treba oštrije upozorite državnu instituciju da radi protiv Ustava, ako to ne poslušaju očekujem da budu smijenjeni odgovorni u toj instituciji - poručio je Bauk.

Vučetić: Zastrašivanjima žele žene svesti na tišinu i posluh

Na Facebooku se oglasio o istoj temi oglasio nezavisni zastupnik Marko Vučetić.

- Ako se pokaže istinitom 'informacija' da će bolnice tužiti pacijentice koje su progovorile o osobnim, bolnim iskustvima tijekom provedenih medicinskih postupaka vezanih za reproduktivno zdravlje žena, onda se nalazimo na zabrinjavajućem mjestu s kojega se pokušava raznim zastrašivanjima i institucionalnim pritiscima potisnuti ženskost žene i svesti je na tišinu i posluh - naveo je.

Pozvao je one koji planiraju poduzimati pravne radnje protiv bilo koje žene zato što je žena i ima iskustvo kako je to biti žena u današnjoj Hrvatskoj, da isto naprave i protiv njega.

- Smatram da povijesna pozornica na kojoj bilo koja manifestacija ljudskosti bivstvuje u zapovjednoj i nametnutoj tišini, nije povijesna pozornica ljudskog svijeta, nego stratište svega ljudskog, a na stratištu, poznato je, pravo na život imaju samo egzekutori - zaključio je.

Zastupnica Ninčević Lesandrić ne želi komentirati neslužbene najave. O svemu će se očitovati, kako kaže, kada i ako to postane službeno.

KBC Split: Još traje istraga, neće biti tužbe

Iako je prva informacija bila da će podići tužbu, sada iz splitske bolnice dolaze pomirljivi tonovi. Navode kako još uvijek traje interna istraga vezana uz optužbe Mostove zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić te poručuju kako nije istina da će tužiti Mostovu zastupnicu zbog klevete.

- Nije istina da će KBC Split tužiti Ivanu Ninčević Lesandrić - rekao je v.d ravnatelja bolnice Julije Meštrović za Dnevnik.hr.

Dodao je kako bolnica još uvijek nije završila sa svojom internom istragom pa ni sami rezultati još nisu poznati. Kazao je kako ne želi požurivati rad kolega koji se bave tim slučajem, već da posao obave kvalitetno i u skladu s propisima.