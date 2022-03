Bauk: 'Premijer Plenković do sada je pokazao nenadmašan talent u lošem izboru kadrova'

Premijer Plenković je do sada pokazao nenadmašan talent u lošem izboru kadrova i sad će dobiti priliku da još jednom pokaže svoj nenadmašan talent u lošem izboru kadrova. To svakako neće donijeti boljitak Hrvatskoj, ali će njemu donijeti da ne mora odgovarati, u toj mjeri, na neugodna pitanja, kao što sad mora, poručuje SDP-ov Arsen Bauk komentirajući i službenu najavu premijera Andreja Plenkovića o rekonstrukciji Vlade.

Iako Plenković o imenima još ne želi, ona u medije iz izvora bliskih HDZ-u i Vladi cure. Tako se spominje i Davor Filipović, koji bi trebao zamijeniti Tomislava Ćorića i zasjesti na čelo divovskog resora gospodarstva i održivog razvoja.

- Damir, Davor, kako ono? Valjda će mu mediji zapamtiti ime - ironičan je Bauk aludirajući na predizbornu kampanju u kojoj se Filipović natjecao za gradonačelnika Zagreba, a kada je u nekoliko navrata nenamjerno u medijima bio potpisan kao Damir, što je strašno razljutilo i Plenkovića i Filipovića.

Umjesto potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića spominje se Snježana Vasiljević.

- Nemam dovoljno saznanja o političkim stavovima profesorice Vasiljević, nisam ništa čuo do sada ništa što bi je diskvalificiralo za tu dužnost. A sudjelovanje u HDZ-ovoj vladi, ako ima želudac za to, neka - komentira Bauk.

Na tvrdnje iz HDZ-a o čvrstom jedinstvu kad je rekonstrukcija Vlade u pitanju, SDP-ov zastupnik ističe da je HDZ jedinstven u svemu što ih održava na vlasti.

- I kada bi bili sigurni da će ih to održati na vlasti, večeras bi se ukrcali u dva autobusa, otišli u Jajce i održali četvrto zasjedanje AVNOJ-a, obnovili Jugoslaviju i uvjeravali nas da su oni 30 godina to željeli. To je jedino jedinstvo koje imamo u HDZ-u - poručio je.

Na pitanje može li premijer nadmašiti sam sebe u odabiru novih ljudi, Bauk poručuje kako je "samo nebo granica nenadmašnih talenata u lošem odabiru kadrova."

- Već sada najave pokazuju da će biti dosta interesantno. Sjetimo se samo bivšeg ministra državne imovine, bivše ministrice regionalnog razvoja, prošlog bivšeg ministra regionalnog razvoja i poljoprivrede, bivšeg ministra zdravstva, bivša državna tajnica u Ministarstvu uprave... ne treba dalje. Bilo bi dobro analizirati koliko će ukupno biti smijenjenih ministara od kada je Plenković postao premijer - rekao je.

Upitan za komentar izjava ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana da je ruski predsjednik Vladimir Putin zločinac, Bauk kaže kako ministar Radman najsuvislije zvuči na engleskom jeziku.

- Nešto manje na njemačkom, a na hrvatskom jako loše - kaže.

