Bauštela na Braču usred ljeta! Mještani su bijesni zbog radova

Idilična uvala Lučice usječena je u jugozapadnu obalu Brača, a osim mora, sunca i uljuljanih brodova, mještani i turisti usred sezone uživaju i u blagodatima gradilišta.

Lokalci se žale na bauštelu na kojoj, kako kažu, buče tijekom turističke sezone u tihoj uvali, a padaju i optužbe o upitnoj legalnosti gradnje. Osim toga, Bračani nam se jadaju da im radnici uništavaju cestu i prelaze preko privatnog vlasništva bez pitanja. Kažu kako su kontaktirali i komunalnog redara, ali uzalud.

A tko je investitor? Tvrtka NP Milna osnovana 2015. sa sjedištem u Zagrebu, čiji vlasnik je Peter Neumann, koji je sljedeće godine kupio preko tri tisuće kvadrata zemljišta u uvali.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na tom zemljištu, kazuju nam mještani, postojala je kuća veličine pedesetak kvadrata koja je u međuvremenu srušena. Gradilište se danas nalazi nekoliko desetaka metara dalje od mjesta gdje je nekad stajala kućica, a iskopi, prema viđenom, premašuju pedesetak kvadrata i u neposrednoj su blizini od mora. Fotografije s Google Eartha iz 2015. i 2016. pokazuju gdje se nalazila stara kuća, a nove fotografije s terena pokazuju gdje se sada diže nova zgrada.

Foto: 24sata/24sata

Foto: 24sata/24sata

Prostorni plan uređenja općine Milna nalaže da se zatečene zgrade unutar pojasa od tisuću metara od mora mogu rekonstruirati ili da se mogu izgraditi zamjenske, ali samo u okviru svog zatečenog gabarita.

Evo što kažu mještani i ljudi uključeni u građenje na koje se žale

Šime Kovačić je vlasnik restorana Lučice Bay, također smještenog u uvali. Ogorčen je zbog bauštele.

- Bila je tu kuća od obitelji koja je bila stara preko 30 godina. Oni su kupili tu kuću od maksimum 50 kvadrata i srušili je. Onda su nakon dvije godine iskopali temelje na 30 metara od te postojeće kuće. Ti temelji su ogromni, oni su za kuću od preko sto kvadrata, na dvije ili tri etaže - priča nam Kovačić.

Foto: 24sata/24sata - Nisu mogli pričekati ni da prođe turistička sezona, već su počeli rovati i kopati. Lani su rušili, a sad su nedavno počeli s ovim. Zvali smo komunalnog redara u Milni. Ne znam hoće li doći inspekcija - sliježe Šime ramenima.

Foto: 24sata/24sata

- Kućicu s desne strane su premjestili skroz i spustili bliže moru. Ne znam kolika je nova kvadratura nove kuće, nema nikakve oznake. Vlasnik je Peter Neumann, Austrijanac, a izvođači su bračka tvrtka Livel. Pritom prelaze preko privatnog vlasništva četvero ljudi. Ljudi se bune, a oni su još devastirali i cestu - dodaje Kovačić.

Pitamo ga je li se itko obratio vlasniku.

- Susjed ima kuću koju iznajmljuje, on je odmah zvao Neumanna u Austriju. Ništa! Ti ljudi iz Livela kao da nisu odavde, kao da su s Marsa pali - kaže Kovačić i dodaje kako su Neumannu slali i mailove, upozoravajući ga, a on im je odgovorio da će pripaziti.

- Svi se boje, to je čudo. Naši ljudi više nisu ljudi nego su postali kukavice - bijesan je Šime.

Foto: 24sata/24sata

'Nitko nas nije pitao dozvolu'

Jedna od vlasnica zemljišta u uvali je Sanja Halar. Kaže kako joj prelaze preko zemlje, a nitko je nije pitao dozvolu.

- Prolazio je bager, miješalice, kamion... Cesta je devastirana, malim vozilima je nemoguć prolaz. Ovo gore je naša zemlja, a ovo preko puta je bratova, a tamo iza stričeva. Nitko nas nije pitao nikakvu dozvolu za prolaz. Nitko ništa. Od četvrtog mjeseca tražim da se popravi cesta, ali ništa. Samo su pokrpali malo rupe pijeskom da im bude lakše proći kamionom, kaže nam Sanja.

Kontaktirali smo Marija Galića, komunalnog redara u Milni. Upitali smo ga jesu li dopušteni ovakvi radovi usred turističke sezone.

- Općina Milna ima specifične odluke za gradnju. Zabrana radova teškim strojevima je na snazi od 1. lipnja do 15. rujna, ali miješalica smije raditi cijelo ljeto od osam do podne i popodne od pet do osam. Može se sve osim teških strojeva kao što su bager ili drobilica - pojašnjava redar.

- To je apsurd šta se tiče turizma. Kad sam bio tamo u četvrtak ili u petak, bager nije radio. Upozorio sam ih da ga maknu, a koliko znam, povukli su ga - dodaje Galić.

- Dolje su veliki temelji, ogromni su. On ima građevinsku dozvolu, nacrtano je na početku gradilišta. Ima papire, a sad kako ih je dobio i tko mu ih je dao, to ne znam - ispričao nam je komunalni redar Galić.

'Buka ne prolazi dozvoljenu, a put se ne devastira'

Nazvali smo zatim Bogdana Pelagića, šefa tvrtke koja izvodi radove.

- Imamo građevinsku dozvolu i količina buke ne prelazi dozvoljenu, a put se ne devastira. Ja sam ga popravio da mogu kamionima proći i imam od odvjetnika da je taj put javno vlasništvo. Sad je uređeniji puno više nego kad sam ja počeo kopati - kaže nam Pelagić.

Pitamo starijeg Pelagića odakle onda buka koju smo čuli u uvali. Kad smo otišli na gradilište, tamo je bio parkiran bager.

- Netko je tukao tamo bagerom tada, to su i meni rekli, ali to nije moj bager. Moj je parkiran, skinut mu je čekić i spremljen je u skladište u Sutivanu - kaže nam Pelagić i pojašnjava kako se sada radi široki iskop koji je namijenjen za objekt i uređenje terena oko njega. Dodaje kako je gradilište uredno prijavljeno.

Njegov sin dodaje kako je bager na gradilištu bio isključivo zbog popravka puta na zahtjev mještana. Kaže kako on i gospodin Neumann imaju pismeno zatraživanje od gospođe koja se žalila na devastirani put da im se on popravi. Što se tiče velikog iskopa, kaže kako je napravljen za vodospremu i dvorište, a višak iskopa će se kasnije zatrpati.

Foto: 24sata/24sata

Kontaktirali smo i nadzornika radova Dalibora Bartulovića. On nam je rekao da je na terenu bio prije tri ili četiri godine.

Poslali smo zatim upit i gospodinu Neumannu, u kojem smo ga zamolili da nam komentira prigovore na buku i upitnu legalnost gradnje koju spominju mještani. Do zaključenja ovog članka, nismo zaprimili odgovor.

Tema: Hrvatska