Obavijesti

News

Komentari 0
UNIŠTENA U POTRESU

Bazilika u Palmotićevoj nakon 5 godina ponovno otvara vrata

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bazilika u Palmotićevoj nakon 5 godina ponovno otvara vrata
Prije točno šest godina Zagreb je pogodio razorni potres | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Na svetkovinu Presvetoga Srca Isusova u obnovljenoj bazilici prvi će se put nakon zagrebačkog potresa 2020. ponovno služiti mise uz nazočnost vjernika.

Nakon pet godina vjernici će u petak ponovno privremeno moći sudjelovati na misnim slavljima u Bazilici Presvetoga Srca Isusova u zagrebačkoj Palmotićevoj ulici, koja je teško oštećena u potresu 2020. godine i još uvijek prolazi kroz obnovu. Na svetkovinu Presvetoga Srca Isusova, 12. lipnja, najstarija zagrebačka bazilika privremeno se otvara za osam euharistijskih slavlja, a nakon proslave radovi na obnovi bit će nastavljeni. Prva misa na rasporedu je u 5.30 sati, a središnje misno slavlje u 19 sati, nakon kojeg će se program nastaviti i u dvorištu, priopćeno je iz Bazilike Presvetoga Srca Isusova. Misa će se u bazilici slaviti prvi put nakon pet godina. Posljednje redovito bogoslužje prije zagrebačkog potresa održano je 21. ožujka 2020., dan prije potresa koji je teško oštetio crkvu. Zbog tadašnjih epidemioloških mjera misa je održana bez nazočnosti vjernika te je prenošena putem interneta.

PROMO Koordinacija: Pogledajte kako je izgledalo miniranje svoda bazilike u Palmotićevoj
Koordinacija: Pogledajte kako je izgledalo miniranje svoda bazilike u Palmotićevoj

Iznimno, misa je održana i u studenome 2021. godine, nakon završetka prve faze obnove, no bazilika od tada nije bila otvorena za redovita liturgijska okupljanja.

Misno slavlje održava se i u godini obilježavanja 125. obljetnice postavljanja kamena temeljca bazilike, postavljenog 1901. godine, kada je započela gradnja.

ZAHTJEVNA AKCIJA FOTO Pogledajte postavljanje obnovljene kupole tornja na baziliku u Palmotićevoj
FOTO Pogledajte postavljanje obnovljene kupole tornja na baziliku u Palmotićevoj

To je ujedno i priprema za veliku proslavu iduće godine, kada će se slaviti 125 godina blagoslova bazilike, navodi se u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Viktor Šimunić? Snimka 'kaj bi štel biti' ga proslavila. Bio je pizza majstor u Oroslavju
ZAGORSKI WATERGATE

Tko je Viktor Šimunić? Snimka 'kaj bi štel biti' ga proslavila. Bio je pizza majstor u Oroslavju

Inženjer informatike iz Oroslavja, aktivist i lokalni vijećnik (1991.) naizgled je bio samo još jedan mladić iz Zagorja, sve dok 2021. nije objavio tajnu audio snimku koja je potresla hrvatsku političku scenu, a o kojoj je prvi ekskluzivno pisao Ivan Pandžić za 24sata
VIDEO Stiglo nevrijeme: Pala tuča na sjeveru Hrvatske
SVE SE ZABIJELILO

VIDEO Stiglo nevrijeme: Pala tuča na sjeveru Hrvatske

HRVATSKA - Snažno nevrijeme koje je tijekom srijede poharalo Sloveniju stiglo je tijekom večeri i u Hrvatsku. Na sjeveru zemlje lokalno je pala tuča, uz obilnu kišu, grmljavinu i jak vjetar. DHMZ je za više regija izdao upozorenja zbog mogućnosti novih grmljavinskih nevremena i bujičnih poplava.
USKOK upao u kuću Viktora Šimunića?! Oduzeli mu mobitel, izuzimaju dokumente, računala
OBITELJSKI DOM

USKOK upao u kuću Viktora Šimunića?! Oduzeli mu mobitel, izuzimaju dokumente, računala

Prema prvim informacijama, izuzimaju dokumentaciju, računala, odmah su mu oduzeli mobitel kao i njegovim roditeljima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026