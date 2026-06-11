Bazilika u Palmotićevoj nakon 5 godina ponovno otvara vrata

Nakon pet godina vjernici će u petak ponovno privremeno moći sudjelovati na misnim slavljima u Bazilici Presvetoga Srca Isusova u zagrebačkoj Palmotićevoj ulici, koja je teško oštećena u potresu 2020. godine i još uvijek prolazi kroz obnovu. Na svetkovinu Presvetoga Srca Isusova, 12. lipnja, najstarija zagrebačka bazilika privremeno se otvara za osam euharistijskih slavlja, a nakon proslave radovi na obnovi bit će nastavljeni. Prva misa na rasporedu je u 5.30 sati, a središnje misno slavlje u 19 sati, nakon kojeg će se program nastaviti i u dvorištu, priopćeno je iz Bazilike Presvetoga Srca Isusova. Misa će se u bazilici slaviti prvi put nakon pet godina. Posljednje redovito bogoslužje prije zagrebačkog potresa održano je 21. ožujka 2020., dan prije potresa koji je teško oštetio crkvu. Zbog tadašnjih epidemioloških mjera misa je održana bez nazočnosti vjernika te je prenošena putem interneta.

Iznimno, misa je održana i u studenome 2021. godine, nakon završetka prve faze obnove, no bazilika od tada nije bila otvorena za redovita liturgijska okupljanja.

Misno slavlje održava se i u godini obilježavanja 125. obljetnice postavljanja kamena temeljca bazilike, postavljenog 1901. godine, kada je započela gradnja.

To je ujedno i priprema za veliku proslavu iduće godine, kada će se slaviti 125 godina blagoslova bazilike, navodi se u priopćenju.