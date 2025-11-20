Obavijesti

DIZALI I DESNICU

BBB objavili prijavu članu za veličanje zločinačke NDH. Oni tvrde: 'To je očita provokacija'

Prijavu su neki od maskiranih sudionika incidenta na Danima srpske kulture dobili zbog skandiranja 'O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država' i za remećenje javnog reda i mira

Navijačka skupina Bad Blue Boys oglasila se na mreži Telegram o prijavi koji su neki od njihov pripadnika dobili zbog prosvjeda protiv izložbe Efemeris - legat Dejana Medakovića i Dana srpske kulture u Zagrebu prije dva tjedna.

Prijavu su, kako se vidi iz priložene presnimke, dobili zbog skandiranja 'O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država'. Navodi se da su time veličali zločinačku NDH. Uz to, neki od članova su dizali desnice u znak nacističkog pozdrava.

'...postupkom je veličao tzv. Nezavisnu Državu Hrvatsku, koja je bila totalitarna država izniknula iz fašizma, temeljena između ostalog na rasizmu, implicirajući time mržnju prema ljudima drugačije vjerske i etičke pripadnosti, i manifestirajući rasističku ideologiju, istovremeno podcjenjujući žrtve protiv čovječnosti, kojim postupkom je nedvojbeno remetio javni red i mir', piše na presnimku prijave.

SRAMOTA U ZAGREBU VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'
VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'

Ispod objave BBB su se oglasili i priopćenjem. 

"Svakoga u ovoj zemlji bi trebalo zabrinjavati to što mediji u ovolikoj mjeri utječu na represivni aparat i pravosuđe, pogotovo iz razloga jer prednjače oni koji su pretežno u stranom vlasništvu i s očigledno specijalnom političkom i ideološkom agendom.

Ako su uspjeli u tome da se pišu prijave za skandiranje koje potječe iz druge polovice 80-ih, koje nije sankcionirao ni jugoslavenski režim, logično je zapitati se što je sljedeće. Nakon znakovlja legitimnih postrojbi iz Domovinskog rata, pjesama, povijesnih hrvatskih zastava i grbova, možda je vrijeme da nam mediji i profesionalni aktivisti propišu i stil odijevanja s obzirom da im i to ide na živce.

Stranačka i dnevna politika nas ne zanimaju, ali nikada nismo niti ćemo biti apolitična tribina niti ćemo kalkulirati s iznošenjem svojih stavova onda kada smatramo da je to potrebno.

Pogotovo kada se radi o očitim provokacijama i širenju poraženih ideja u našem gradu.

Maštovitim i elokventnim autorima ovako napisane prijave čestitamo na kičmi i karakteru!."

OSTALO

