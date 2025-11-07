Obavijesti

SRAMOTA U ZAGREBU

VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'


Policija će temeljem dostupnih snimki analizirati postoje li protupravna ponašanja pojedinaca te sukladno utvrđenom poduzeti daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti, poručuju iz policije...

"Kaj su ljudi ginuli za ku***", "Kur**tino", "Gov** jedna", "Šta snimaš, koji ku***", "Što je pi***?", "Je*** vam mater", hrabro' viču maskirani huligani, njih između 50 i 100, prema jednoj novinarki VIDA TV-a koja je snimala događaje ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu. Dizali su desnicu i pljuvali u njezinom smjeru. VIDA TV je ustupila snimke redakciji 24sata, upozoravamo vas da sadrže neprimjeren govor.

Dodajmo i kako su 'heroji' prekrili lica kako ih se ne bi moglo prepoznati dok vrijeđaju i prijete jednoj ženi.

NOVI INCIDENT


U Srpskom kulturnom centru je večeras održano otvaranje programa manifestacije Dana srpske kulture, ispred lokacije okupila se veća skupina maskiranih muškaraca koji su vikali ZDS, pjevali "Hrvatska, nezavisna država"...

Ali dočekala ih je interventna policija pa su se ubrzo razbježali. Kasnije je došlo i do potjere u centru Zagreba...

INCIDENT U ZAGREBU


Izložba u sklopu Dana srpske kulture je otvorena dok je trajao kaos na ulicama, ali opet nije moglo proći bez nemilih scena.

O incidentu se kratko oglasila zagrebačka policija.

NOVI INCIDENT


- Večeras, 7. studenoga 2025. godine, oko 18.40 sati, u centru Zagreba u Preradovićevoj ulici, policijski službenici spriječili su moguće protupravno ponašanje veće skupine maskiranih muškaraca koji su se okupili u zoni prostora gdje se otvara izložba u sklopu Dana srpske kulture. Nakon određenog vremena okupljene osobe su se razišle, a navedeni događaj se održao po programu. Policija će temeljem dostupnih snimki analizirati postoje li protupravna ponašanja pojedinaca te sukladno utvrđenom poduzeti daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti - poručuju iz policije...

Ovdje pratite sve o situaciji u Zagrebu iz minute u minutu

IZ MINUTE U MINUTU

