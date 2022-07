BBC tvrdi: Johnson daje ostavku

Boris Johnson je pristao podnijeti ostavku, objavio je BBC.

No, kako navode on će ostati premijer do jeseni. Ovog ljeta vodit će se stranačka utrka nakon koje će se izabrati novo vodstvo i njegova zamjena na premijerkoj dužnosti.

Johnson bi se u četvrtak trebao obratiti javnosti nakon niza ostavki u njegovoj vladi. Čovjek kojeg je dva dana ranije izabrao za ministra financija, danas ga je javno tražio da da ostavku.

Johnsonov mandat jedan je od najkraćih u posljednjih 120 godina.

