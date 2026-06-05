Policija je privela šeficu azila za pse. U dvorištu su pronašli brojne strvine i pse koji su bili vidljivo neuhranjeni • Općina je preuzela obvezu za preživjele • Susjedi u šoku • Psiholozi: 'To je slučaj 'animal hoardinga'
UŽAS U ILEGALNOM AZILU PLUS+
HOROR U OPĆINI DVOR 'Tek kad smo došli ovdje smo shvatili o kakvom paklu i užasu se radi...'
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Ne znam što da vam kažem, nikad nisam radio na ovakvom slučaju. Kad smo jutros došli na posao, nisam imao pojma u kakav pakao idemo, kratko nam je, vidno potresen, rekao jedan od djelatnika Općine Dvor dok je u zaštitnom odijelu izlazio iz dvorišta kuće u mjestu Vanići u Sisačko-moslavačkoj županiji. Tek nekoliko dana nakon što je policija poslala službenu informaciju postalo je jasno zašto je odabrao upravo tu riječ - pakao.
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