BBC vs. Trump: Oni traže da sud odbaci tužbu, a on želi milijarde

Britanska javna televizija BBC ‌je zatražila od američkog suca da odbaci tužbu predsjednika Donalda Trumpa vrijednu deset milijardi dolara zbog montaže njegova govora iz 2021., tvrdeći da su izbori koji su uslijedili pokazali da mu slučaj nije naštetio, pokazuju sudski dokumenti objavljeni u ponedjeljak. Trump je na Floridi tužio BBC za klevetu jer su u dokumentarcu iz 2024. spojeni dijelovi govora od 6. siječnja 2021., jednog u kojem poziva pristaše da odu do Kapitola i drugog u kojem govori „borite se do kraja”.

Iz montaže je izbačen dio u kojem poziva na miran prosvjed.

Dokumentarac, objavljen netom prije izbora 2024. koje je Trump dobio, tako je stvorio dojam da je svoje pobornike pozvao da nasilno upadnu u američki parlament.

BBC se kasnije ispričao Trumpu, ali je i zatražio da se tužba odbaci jer je nakon emitiranja pobijedio na izborima.

Zbog toga "ne može tvrditi da mu je dokumentarac naštetio ugledu", napisao je BBC u podnesku.

Britanski medij je također naveo da sud u Floridi nije nadležan za taj slučaj jer ne emitira svoj program na tom američkom poluotoku.