Beba umrla u rimskoj bolnici, otac ju zgnječio tijelom u snu

Desetomjesečna djevojčica iz Rietija preminula je u rimskoj bolnici Gemelli, nekoliko dana nakon što je u iznimno teškom stanju hitno prevezena na liječenje. Prema prvim informacijama, tragedija se dogodila tijekom noći, dok su otac i curica spavali u istom krevetu.

Muškarac se, navodno nenamjerno, u snu okrenuo i pritisnuo tijelo svoje kćeri, zbog čega je djevojčica ostala bez daha.

Otac je ujutro primijetio da dijete ne daje znakove života te je odmah pozvao hitnu pomoć. Djevojčica je najprije prevezena u bolnicu u Rietiju, a zatim helikopterom prebačena u Rim zbog iznimno teškog stanja.

Unatoč naporima liječnika i intenzivnom liječenju na pedijatrijskoj intenzivnoj njezi, djevojčica je preminula nekoliko dana kasnije. Liječnici su utvrdili da je pretrpjela teška oštećenja uzrokovana dugotrajnim nedostatkom kisika.

Policija je pokrenula istragu kako bi se točno utvrdile sve okolnosti ove tragične nesreće. Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o nesretnom slučaju bez namjere.