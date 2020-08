Bećar je prijetio susjedi smrću? Policija je privela načelnika Općine Perušić Ivicu Turića

Ivica Turić zvani Bećar na čelu Općine je 18 godina. Završio je u policiji. Nada Amić tvrdi da je njezinu sinu i unuku pucao iznad glava te joj zaprijetio smrću

<p>Završili smo krim obradu nad 61-godišnjakom iz Perušića koji se sumnjiči da je u nedjelju sumještanki (45) prijetio smrću, objavila je PU ličko senjska.</p><p>Nakon toga policija je načelnika Perušića<strong> Ivicu Turića </strong>predala pritvorskom nadzorniku a posebno izvješće dostavili su nadležnom državnom odvjetništvu. U ovom slučaju radi se o Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću.</p><p>Do zaključenja ovog izdanja tužiteljstvo nam nije odgovorilo je li ispitalo Turića, koji nam se jučer nije javljao na mobitel, te hoće li od suca istrage Županijskog suda zatražiti da ga pritvori. Sestra Turićeve susjede <strong>Nade Amić</strong>, koja ga je prijavila za prijetnje smrću, rekla nam je kako se Nada ne osjeća dobro i kako trenutno ne može razgovarati. Za Jutarnji list ispričala je kako je u nedjelju sina (12) i unuka (10) poslala da vrate koze koje su im pobjegle iz tora nekih 150 metara dalje.</p><p>- Tada je po ulici projurio crni džip i skrenuo na livadu koju je kotačima krenuo orati. Vozio je ludo i stao desetak metara od djece. najednom se začuo pucanj. Djeca su počela skičati. Bio je to grozan cik. Istrčala sam iz kuće prema njima, a oni su vikali “Mama, ubit će nas”, Djeca su otrčala a džip je stao ispred mene - rekla je Nada Amić za Jutarnji dodavši da je, kad je Turiću rekla da joj je umalo ubio djecu, odgovorio “I tebe ću” i uperio u nju crni pištolj nakon čega se, tvrdi, onesvijestila.</p><p>- S načelnikom smo inače bili u dobrim odnosima. Za njega smo i glasali na izborima - tvrdi. Obitelj Amić svojedobno je bila osumnjičena da je držala roba. Ivica Turić (HDZ) jedan je od najdugovječnijih načelnika. Na vlasti je čak 18 godina. Njegovim postupcima bavilo se i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa dok mu je na čelu bila Dalija Orešković.</p><p>Jedan krimen mu je bio taj što je autoprijevozničkom obrtu svoga sina prodao općinsku parcelu u poduzetničkoj zoni (opravdanje je bilo da se radilo o trećem natječaju i da nije bilo drugih ponuđača). Drugi problem je nastao jer je Općina, kojoj je on na čelu, godinama plaćala jelo i piće u njegovom restoranu Albatros. Od 2011. pa do 2015. ukupno čak 150.000 kuna.</p><p>Zbog toga je bio kažnjen s 30.000 kuna te su mu 10 mjeseci skidali po 3000 kuna. Kako mu se plaća kretala oko 12.000 kuna, nije mu to bio neki problem, objavio je svojedobno portal 100posto. Dio mještana šokiran je viješću da je njihov načelnik pucao. Tvrde da nije nasilan.</p>