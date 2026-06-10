Belfast u plamenu: Palili aute, a onda su ušli u kuće imigrantima

Brutalan napad nožem u sjevernom Belfastu, čija je šokantna snimka obišla svijet, bio je iskra koja je zapalila val nasilnih antiimigrantskih prosvjeda diljem Sjeverne Irske. Maskirane skupine palile su vozila i kuće, napadale domove etničkih manjina i sukobljavale se s policijom, ostavljajući za sobom prizore kaosa i straha.

A uzrok svemu bio je napad u ponedjeljak navečer kad je tražitelj azila iz Sudana, Hadi Alodid (30), napao Stevena Ogilvieja (40) i pokušao mu odrubiti glavu. Zastrašujuća snimka, koja se munjevito proširila internetom, prikazuje napadača kako sjedi na žrtvi i zadaje joj višestruke udarce kuhinjskim nožem u predjelu glave i vrata.

Dok su mnogi u šoku promatrali, nekoliko prolaznika hrabro je interveniralo kako bi zaustavili napad. Među njima se istaknuo Maitiu Mag Tighearnan, koji je palicom za hurling više puta udario napadača, što je, prema ocjeni policije, nesumnjivo spasilo život žrtve. Napadač Hadi Alodid uhićen je na mjestu događaja, a kasnije je optužen za pokušaj ubojstva, posjedovanje oružja i prijetnje smrću. Policijska istraga otkrila je da je Alodid u veljači 2023. autobusom stigao u Belfast iz Dublina, nakon leta iz Pariza, te je u rujnu iste godine dobio dozvolu za ostanak u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nije imao prethodnih zabilješki u policijskim niti sigurnosnim bazama podataka.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

Gotovo odmah nakon što je snimka napada postala viralna, počeli su pozivi na prosvjede. Već u utorak navečer ulice Belfasta pretvorile su u kaos. Maskirane skupine počele su paliti vozila i postavljati barikade. U istočnom Belfastu zapaljen je gradski autobus, dok su automobili gorjeli u blizini Shankill Roada i u Newtownabbeyju. Neredi su poprimili i rasističku dimenziju, s ciljanim napadima na domove etničkih manjina. U jednoj od najpotresnijih scena, skupina je upala u kuću u kojoj je živjela obitelj migrantskog podrijetla tvrdeći da je "oslobađaju". Pastor Jack McKee izjavio je za BBC da su članovi njegove crkve, "dobri kršćani" koji u Belfastu žive 20 godina, istjerani iz svojih domova samo zato što su crnci. Anselme Shima, koji u istočnom Belfastu živi 13 godina, opisao je strah svoje djece dok je dim iz zapaljenog autobusa ulazio u njihovu kuću.

‌- Što da radim kako bih zaštitio svoju djecu? Pitali su me događa li se ovo zbog boje naše kože. Samo želim mir za svoju djecu - rekao je Shima.

Politički vrh Sjeverne Irske i Ujedinjenog Kraljevstva oštro je osudio i napad i nerede koji su uslijedili. Prva ministrica Michelle O'Neill nazvala je nasilje "otvorenim razbojništvom" i "odvratnim kukavičlukom".

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

‌- Grupe maskiranih muškaraca koje pale obiteljske domove nisu ništa drugo nego odvratan kukavičluk. To nema nikakve veze sa zajednicom. Ovo je čisto nasilništvo - poručila je putem društvenih mreža.

Britanski premijer Keir Starmer napad je nazvao "mučnim", dok je glavni zapovjednik policije Sjeverne Irske, Jon Boutcher, pozvao građane da ne nasjedaju na huškanja s interneta.

‌- Prestanite slušati te idiote. Ljudi vas potiču na nasilje, a ne znaju ništa o ovom sjajnom, živahnom mjestu. Ne dopustite da vas prevare - apelirao je Boutcher najavivši dolazak dodatnih 200 policajaca na ulice