Belgija crkve pretvara u hotele, noćne klubove i kafiće, a biskup tvrdi: 'Bolno je, neću to skrivati'

Ispovjedaonice u kojima su generacije Belgijaca priznavale grijehe stoje naslagane u kutu nekadašnje crkve Presvetog srca u Mechelenu, što je dokaz da su nadživjele svoju svrhu, piše Associated Press.

Zgrada će se zatvoriti na dvije godine dok se ne dodaju kafić i koncertna pozornica, a plan je da se crkva pretvori u novo kulturno žarište u srcu Mechelena, gotovo nadomak mjesta gdje živi belgijski nadbiskup. Iza ugla bivša franjevačka crkva sada je luksuzni hotel, u kojem je poznati belgijski pjevač Stromae (38) proveo prvu bračnu noć.

Diljem Europe, kontinenta koji je tijekom posljednja dva tisućljeća njegovao kršćanstvo, crkve, samostani i kapelice stoje prazni i sve su zapušteniji jer su se broj vjernika i posjeti crkvama smanjivali tijekom proteklih pola stoljeća.

- Bolno je. Neću to skrivati. S druge strane, povratak u prošlost više nije moguć - rekao je Johan Bonny (67), biskup Antwerpena.

Foto: Google Maps

Sve veći broj nekoć svetih građevina prenamjenjuje se za različite svrhe, od trgovina odjećom do noćnih klubova. To je fenomen koji se može vidjeti u velikom dijelu kontinentalne Europe, od Njemačke do Italije, ali i u mnogim drugim zemljama. Studija je pokazala da samo 10% Belgijaca i dalje redovito ide u crkvu. U prosjeku, svaki od 300 gradova u Flandriji ima oko šest crkava, ali često nema dovoljno vjernika da popune jednu crkvu.

Mechelen, gradić od 85.000 stanovnika sjeverno od Bruxellesa, rimokatoličko je središte Belgije. Ima puno crkava, od kojih se nekoliko nalazi blizu katedrale sv. Rumbolda sa zvonikom koji je na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine. Gradonačelnik Bart Somers (59) godinama radi na tome da mnoge zgrade dobiju drugu namjenu.

- U mom gradu imamo pivovaru u crkvi, imamo hotel u crkvi, imamo kulturni centar u crkvi, imamo knjižnicu u crkvi. Dakle, imamo puno novih namjena za crkve - poručio je Somers. On je uključen u prenamjenu oko 350 crkava raširenih u gusto naseljenoj regiji od 6.7 milijuna stanovnika.

Jedan od projekata prenamjene bio je hotel Martin's Patershof u Mechelenu gdje je unutrašnjost crkve 'uništena' kako bi napravili sobe.

Foto: booking.com

- Često čujemo da ljudi ovdje dolaze kako bi se opustili i uživali u tišini - rekla je upraviteljica hotela Emilie De Preter. Dodala je i da postoji čak uvjet da crkva može vratiti zgradu ako joj ponovno bude potrebna.

Noćni klub Spirito u Bruxellesu preuzeo je anglikansku crkvu, a kao svoj logo ima crtež svećenika koji ljubi časnu sestru. No biskup Bonny baš i nije oduševljen tom preinakom.