SUMNJAJU NA TERORIZAM

Belgija: Eksplozija u sinagogi u Liegeu, nema ozlijeđenih

Piše HINA,
Belgija: Eksplozija u sinagogi u Liegeu, nema ozlijeđenih
Prozori razneseni u jutarnjoj eksploziji, policija istražuje incident kao mogući teroristički čin

Sinagoga u belgijskom gradu Liegeu oštećena je u eksploziji u ponedjeljak ujutro, izvijestila je belgijska televizija VRT, pozivajući se na lokalnu policiju. Nije bilo ozlijeđenih. Uzrok eksplozije, koja se dogodila oko 4 sata ujutro po lokalnom vremenu, nije poznat, rekla je VRT. U eksploziji su razneseni prozori sinagoge, kao i prozori zgrade na suprotnoj strani ulice, izvijestila je televizija.

Policija je ogradila ulicu dok je protuteroristički tim istraživao incident.

SIGURNOSNA PRIJETNJA Stručnjak za 24sata tvrdi: 'Ako SAD napadne Iran, mogući su teroristički napadi po Europi!'
Stručnjak za 24sata tvrdi: 'Ako SAD napadne Iran, mogući su teroristički napadi po Europi!'

Savezno tužiteljstvo, koje se bavi slučajevima organiziranog kriminala i terorizma u Belgiji, otvorilo je istragu nakon eksplozije, rekao je glasnogovornik za AFP.

Gradonačelnik grada, Willy Demeyer, osudio je to kao "antisemitski čin" i "uvoz (u Liège) sukoba koji se događaju negdje drugdje", u komentarima za radio RTBF.

