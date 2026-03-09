Belgija: Eksplozija u sinagogi u Liegeu, nema ozlijeđenih

Sinagoga u belgijskom gradu Liegeu oštećena je u eksploziji u ponedjeljak ujutro, izvijestila je belgijska televizija VRT, pozivajući se na lokalnu policiju. Nije bilo ozlijeđenih. Uzrok eksplozije, koja se dogodila oko 4 sata ujutro po lokalnom vremenu, nije poznat, rekla je VRT. U eksploziji su razneseni prozori sinagoge, kao i prozori zgrade na suprotnoj strani ulice, izvijestila je televizija.

Policija je ogradila ulicu dok je protuteroristički tim istraživao incident.

Savezno tužiteljstvo, koje se bavi slučajevima organiziranog kriminala i terorizma u Belgiji, otvorilo je istragu nakon eksplozije, rekao je glasnogovornik za AFP.

Gradonačelnik grada, Willy Demeyer, osudio je to kao "antisemitski čin" i "uvoz (u Liège) sukoba koji se događaju negdje drugdje", u komentarima za radio RTBF.