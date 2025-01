Beljak: Imamo muško i žensko, sve ostalo je za promatranje... Grmoja: To je jedino razumno!

Uglavnom se ne slažem s Grmojom, ali ovaj put se apsolutno slažem. Tolerancija i borba za prava seksualnih manjina uvijek, ali neke granice ipak treba postaviti, započeo je svoju objavu na društvenim mrežama saborski zastupnik i šef HSS-a Krešo Beljak.

- Muškarci koji vole žene – podržavam, ja prvi. Žene koje vole muškarce – podržavam. Muškarci koji vole muškarce – podržavam. Žene koje vole žene – podržavam. Muškarci koji vole i žene i muškarce – podržavam. Žene koje vole i muškarce i žene – podržavam. Ako ste primijetili, naveo sam sve primjere u kojima se spominju samo muškarci i žene. Bez obzira na seksualnu privlačnost - nastavio je Beljak u svojoj objavi.

- Ali to da netko ne zna jel muško ili žensko, jel uopće ima spol, jel možda ono ili oni, jel možda životinja, a ne čovjek kao i sve ostale stotine nakaradnih varijacija – to je po meni zrelo u najmanju ruku za promatranje. I meni je zapravo žao tih ljudi, ali to ne znači da im se treba dopustiti da svoju bolest nasilno pokušavaju nametnuti kao ‘prirodno’ i zdravo stanje - zaključio je Beljak.

On se, naime, osvrnuo na objavu Mostovog Nikole Grmoje koji je objavio sliku gdje se osvrće na Trumpovu odluku, koju istaknuti mostovac podržava.

- Uvijek na strani zdravog razuma - komentirao je Grmoja. Na slici su označeni muški i ženski spol, a sve ostalo je navedeno kao mentalna bolest.

Podsjetimo, novi predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je kako će smanjiti programe raznolikosti, jednakosti i inkluzije i proglasiti da će američka savezna vlada priznavati dva spola, muški i ženski.