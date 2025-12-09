Obavijesti

News

Komentari 2
DEKAPITIRANI MARŠAL

FOTO Janšin 'sused' odrezao je glavu Titu u Velenju: 'Nije bilo lako, pilio sam ju nekoliko noći'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 3 min
FOTO Janšin 'sused' odrezao je glavu Titu u Velenju: 'Nije bilo lako, pilio sam ju nekoliko noći'
Foto: Društvene mreže

Pod njegovom vlašću u Jugoslaviji je, prema službenim podacima, brutalno ubijeno stotine tisuća ljudi, više od pola milijuna zatvoreno je u koncentracijskim i radnim logorima te zatvorima, a više od milijun ljudi protjerano je iz domovine ili prisiljeno napustiti je zbog političkog terora ili siromaštva, napisao je Miro Pečnik

Miro Pačnik iz Velenja otkrio je kako je odrezao glavu brončanoj statui Tita. Popeo se na brončanu statuu pomoću ljestava. Počeo je rezati glavu žicom za britve. „Nije uspjelo preko noći. Zapravo sam bio ovdje nekoliko noći,“ rekao je.

Razloge dekapitacije 'najvećeg sina naših naroda i narodnosti' je u tanane opisao na svom Facebook profilu gdje reklamira privatna krstarenja hrvatskim morem. Objavu je naslovio: ZAŠTO SAM SIMBOL ZLOČINA I TOTALITARIZMA U VELENJU OSTAVIO BEZ GLAVE?

 - Prije svega zato što Velenje i Slovenija na istaknutim mjestima zaslužuju sjećanje na ljude koji nas ujedinjuju, a ne veličanje onih koji u mnogim srcima i dalje izazivaju strah i bol. Također, kako bi se pokrenula argumentirana rasprava, bez etiketiranja, koja bi dovela do toga da Velenje konačno dobije simbole koji nas ujedinjuju i povezuju, a ne zadržavanje spomenika koji nas dijele. Spomenika koji veličaju režim kojeg smo plebiscitom napustili - piše Pačnik, pa dodaje slovenski izlaz iz SFRJ.

 - Mi Slovenci smo u aktu o proglašenju Temeljne ustavne listine o samostalnoj državi zapisali da napuštamo Jugoslaviju, odnosno državu službeno nazvanu Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija  jer su u toj državi ozbiljno kršena ljudska i nacionalna prava. Simbol te nedemokratske, totalitarne države i njenog sustava bio je i uvijek će ostati Josip Broz Tito. Čovjek koji je došao na vlast krvavom komunističkom revolucijom tijekom Drugog svjetskog rata i okupacije Jugoslavije. Pod njegovom vlašću u Jugoslaviji je, prema službenim podacima, brutalno ubijeno stotine tisuća ljudi, više od pola milijuna zatvoreno je u koncentracijskim i radnim logorima te zatvorima, a više od milijun ljudi protjerano je iz domovine ili prisiljeno napustiti je zbog političkog terora ili siromaštva. Među žrtvama njegovog režima bilo je i mnogo Slovenaca i Slovenki. U demokratskoj državi ne smije biti mjesta za slavljenje zločina i totalitarizma - piše susjed nekadašnjeg premijera Dežele, Janeza Janše. Naime, kako doznaje Reporter.si, Pačnik je prvi susjed čelnika SDS-a Janeza Janše u selu Silova kraj Velenja (zaselak Kote) i živi u kući iznad Janševe. Također je aktivni član SDS-a u Velenju. Nakon događaja, Janša ga je pohvalio, rekavši da je hrabar građanin. Nije poznato je li čelnik SDS-a ili odbor u Velenju na bilo koji način (ideološki) sudjelovao u ovom događaju. Međutim, malo je vjerojatno da je Pačnik djelovao sam. Posebno jer se tvrdi da brončana glava teži oko 50 kilograma.

 - To što je Tito činio i dobre stvari ne poništava činjenicu da je izazvao ogromnu patnju i uvršten je na popis najvećih zločinaca u ljudskoj povijesti. Tko moj zapis ne vjeruje, može brzo provjeriti pomoću brojnih alata umjetne inteligencije. Samo hrabro upišite izraz „Titovi zločini - dodaje Pačnik. Smatra da biste diktatora mogu biti izložene jedino u muzejima kako bi se ljude učilo o hudim vremenima iz prošlosti, a nikako ne u parkovima i na javnim površinama.

Foto: PU Celje

 - Postavljanje i održavanje spomenika komunizma, nacizma i fašizma u mnogim europskim državama zakonski je zabranjeno. Nedavno je takav zakon donijela Češka. I Slovenija će jednom morati napraviti taj korak. Nadam se da će moj prosvjed protiv očitog kršenja slovenskih ustavnih i europskih načela taj korak približiti - smatra Miro Pačnik. 

Zalaže se da se na isto mjesto napravi spomenik rudarima iz Velenja i da se trg preimenuje u Trg rudara. 

 - Postavimo spomenik njima, koji su svojim trudom i znojem zaista doprinijeli razvoju Velenja, a neki su, nažalost, nedavno izgubili i život. Njima pripada zahvala i čast sjećanja. Čast sjećanja koja nas ne dijeli, već povezuje. Naravno, postavljanje spomenika rudarima samo je jedna mogućnost. Sigurno će se naći još nekoliko plemenitih ideja - dodao je Pačnik, pa se ispričao svima koje je povrijedio odrubljivanjem glave predsjednika SFRJ.

'SRAMOTAN ČIN!' FOTO U Sloveniji odrezali glavu kipu Tita! Našli su je u gepeku auta koji ima hrvatske tablice
FOTO U Sloveniji odrezali glavu kipu Tita! Našli su je u gepeku auta koji ima hrvatske tablice

 - Svim onima koje sam svojim djelom možda povrijedio, ovdje iskreno izjavljujem ispriku. Nisam nikoga želio povrijediti, ali predlažem da si za idola izaberete neku manje spornu i pozitivnu osobu. Sretno Velenje... Sretna Slovenija. Vaš, Miro - zaključio je.

Što se uopće dogodilo?

Policija je 49-godišnjeg Pečnika zaustavila u petak navečer i u njegovu automobilu pronašla Titovu glavu. Kazneno djelo oštećenja ili uništavanja kulturne baštine u Sloveniji je kažnjivo kaznom do osam godina zatvora.

Foto: PU Celje

Pačnik je navodno prevozio Titovu glavu, tešku oko 50 kilograma, na kolicima (transportnim kolicima) nekoliko stotina metara do glazbene škole (putem mosta preko rijeke Pake i nekoliko stuba), gdje je, navodno, imao parkiran automobil. Tamo ga je stanar obližnje stambene zgrade vidio kako nešto ubacuje u prtljažnik, pa je pozvao policiju. Tijekom prijevoza od Titovog trga do glazbene škole, Titova glava navodno je nekoliko puta ispala s kolica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Tip koji je gazio ruže za ubijene žene dobio prijavu! Evo kojeg je odvjetnika angažirao
POLICIJA OBJAVILA

VIDEO Tip koji je gazio ruže za ubijene žene dobio prijavu! Evo kojeg je odvjetnika angažirao

Podsjetimo, umjetnica Arijana Lekić-Fridrih već tri godine održava performans 'Tiha misa' na zagrebačkom trgu. Na zadnjem performansu položila je 38 crvenih ruža za ubijene žene
FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci
POLICIJA GA PRIVELA

FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci

Fran B., 24-godišnji mladić u subotu ujutro u stanu u centru Rijeke usmrtio je svoju djevojku Rominu V. Nesretna djevojka imala je 30-ak ubodnih rana. Preminula je na stubištu. Njega su pronašli krvavoga u zaključanom stanu. Kraj njega su bila dva noža
Mladić koji je napao i opljačkao dva strana radnika u Zagrebu sin je naše poznate pjevačice?!
EVO KAKO SE BRANIO

Mladić koji je napao i opljačkao dva strana radnika u Zagrebu sin je naše poznate pjevačice?!

Počinitelj je, podsjetimo, tjelesno napao stranog državljana. Otuđio mu je novac i električni bicikl, a zatim je u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića tjelesno napao drugog 31-godišnjeg stranog državljana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025