FOTO Janšin 'sused' odrezao je glavu Titu u Velenju: 'Nije bilo lako, pilio sam ju nekoliko noći'

Miro Pačnik iz Velenja otkrio je kako je odrezao glavu brončanoj statui Tita. Popeo se na brončanu statuu pomoću ljestava. Počeo je rezati glavu žicom za britve. „Nije uspjelo preko noći. Zapravo sam bio ovdje nekoliko noći,“ rekao je.

Razloge dekapitacije 'najvećeg sina naših naroda i narodnosti' je u tanane opisao na svom Facebook profilu gdje reklamira privatna krstarenja hrvatskim morem. Objavu je naslovio: ZAŠTO SAM SIMBOL ZLOČINA I TOTALITARIZMA U VELENJU OSTAVIO BEZ GLAVE?

- Prije svega zato što Velenje i Slovenija na istaknutim mjestima zaslužuju sjećanje na ljude koji nas ujedinjuju, a ne veličanje onih koji u mnogim srcima i dalje izazivaju strah i bol. Također, kako bi se pokrenula argumentirana rasprava, bez etiketiranja, koja bi dovela do toga da Velenje konačno dobije simbole koji nas ujedinjuju i povezuju, a ne zadržavanje spomenika koji nas dijele. Spomenika koji veličaju režim kojeg smo plebiscitom napustili - piše Pačnik, pa dodaje slovenski izlaz iz SFRJ.

- Mi Slovenci smo u aktu o proglašenju Temeljne ustavne listine o samostalnoj državi zapisali da napuštamo Jugoslaviju, odnosno državu službeno nazvanu Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija jer su u toj državi ozbiljno kršena ljudska i nacionalna prava. Simbol te nedemokratske, totalitarne države i njenog sustava bio je i uvijek će ostati Josip Broz Tito. Čovjek koji je došao na vlast krvavom komunističkom revolucijom tijekom Drugog svjetskog rata i okupacije Jugoslavije. Pod njegovom vlašću u Jugoslaviji je, prema službenim podacima, brutalno ubijeno stotine tisuća ljudi, više od pola milijuna zatvoreno je u koncentracijskim i radnim logorima te zatvorima, a više od milijun ljudi protjerano je iz domovine ili prisiljeno napustiti je zbog političkog terora ili siromaštva. Među žrtvama njegovog režima bilo je i mnogo Slovenaca i Slovenki. U demokratskoj državi ne smije biti mjesta za slavljenje zločina i totalitarizma - piše susjed nekadašnjeg premijera Dežele, Janeza Janše. Naime, kako doznaje Reporter.si, Pačnik je prvi susjed čelnika SDS-a Janeza Janše u selu Silova kraj Velenja (zaselak Kote) i živi u kući iznad Janševe. Također je aktivni član SDS-a u Velenju. Nakon događaja, Janša ga je pohvalio, rekavši da je hrabar građanin. Nije poznato je li čelnik SDS-a ili odbor u Velenju na bilo koji način (ideološki) sudjelovao u ovom događaju. Međutim, malo je vjerojatno da je Pačnik djelovao sam. Posebno jer se tvrdi da brončana glava teži oko 50 kilograma.

- To što je Tito činio i dobre stvari ne poništava činjenicu da je izazvao ogromnu patnju i uvršten je na popis najvećih zločinaca u ljudskoj povijesti. Tko moj zapis ne vjeruje, može brzo provjeriti pomoću brojnih alata umjetne inteligencije. Samo hrabro upišite izraz „Titovi zločini - dodaje Pačnik. Smatra da biste diktatora mogu biti izložene jedino u muzejima kako bi se ljude učilo o hudim vremenima iz prošlosti, a nikako ne u parkovima i na javnim površinama.

- Postavljanje i održavanje spomenika komunizma, nacizma i fašizma u mnogim europskim državama zakonski je zabranjeno. Nedavno je takav zakon donijela Češka. I Slovenija će jednom morati napraviti taj korak. Nadam se da će moj prosvjed protiv očitog kršenja slovenskih ustavnih i europskih načela taj korak približiti - smatra Miro Pačnik.

Zalaže se da se na isto mjesto napravi spomenik rudarima iz Velenja i da se trg preimenuje u Trg rudara.

- Postavimo spomenik njima, koji su svojim trudom i znojem zaista doprinijeli razvoju Velenja, a neki su, nažalost, nedavno izgubili i život. Njima pripada zahvala i čast sjećanja. Čast sjećanja koja nas ne dijeli, već povezuje. Naravno, postavljanje spomenika rudarima samo je jedna mogućnost. Sigurno će se naći još nekoliko plemenitih ideja - dodao je Pačnik, pa se ispričao svima koje je povrijedio odrubljivanjem glave predsjednika SFRJ.

- Svim onima koje sam svojim djelom možda povrijedio, ovdje iskreno izjavljujem ispriku. Nisam nikoga želio povrijediti, ali predlažem da si za idola izaberete neku manje spornu i pozitivnu osobu. Sretno Velenje... Sretna Slovenija. Vaš, Miro - zaključio je.

Što se uopće dogodilo?

Policija je 49-godišnjeg Pečnika zaustavila u petak navečer i u njegovu automobilu pronašla Titovu glavu. Kazneno djelo oštećenja ili uništavanja kulturne baštine u Sloveniji je kažnjivo kaznom do osam godina zatvora.

Pačnik je navodno prevozio Titovu glavu, tešku oko 50 kilograma, na kolicima (transportnim kolicima) nekoliko stotina metara do glazbene škole (putem mosta preko rijeke Pake i nekoliko stuba), gdje je, navodno, imao parkiran automobil. Tamo ga je stanar obližnje stambene zgrade vidio kako nešto ubacuje u prtljažnik, pa je pozvao policiju. Tijekom prijevoza od Titovog trga do glazbene škole, Titova glava navodno je nekoliko puta ispala s kolica.