Beljak: Zabrana iznošenja stajališta zastupnicima je udar na hrvatsku demokraciju

Zastupnik HSS-a Krešo Beljak rekao je u srijedu da se postojećim saborskim Poslovnikom i samovoljom pojedinaca zabranjuje izabranim zastupnicima iznositi svoja stajališta ocjenjujući da je to "udar na hrvatsku demokraciju i uvod u tiraniju".

Beljak je tijekom slobodnih govora u Hrvatskom saboru rekao da je prošli tjedan, kada je zajedno sa Željkom Sačićem (HS) izbačen sa sjednice za vrijeme trajanja pauze, branio pravo govora.

Naveo je i da je tada bio iziritiran tonom kojim si "netko tko je prvi među jednakima" daje za pravo docirati zastupnicima i koristiti poziciju u kojoj mu nitko ne može dati opomenu.

- Ako imamo ista pravila za sve, onda je najviše stegovnih mjera zaslužio onaj koji ih je dao (Gordan Jandroković), a on nije dobio niti jednu. I to nije demokracija. To je uvod u tiraniju, to je puzajuća tiranija- rekao je Beljak.

Dodao je da građani nisu birali saborske zastupnike da bi u Saboru šutjeli, a "na perfidan način vladajuća većina lijevoj i desnoj opoziciji zabranjuje govoriti" jer je, dodao je, saborski Poslovnik napravljen kako bi se ušutkali saborski zastupnici.

Beljak se također ispričao predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću zbog osobnih uvreda koje mu je uputio prošli tjedan u Hrvatskom saboru.

Prošli tjedan nakon što je u sabornici došlo do povišenih tonova za vrijeme trajanja pauze sa sjednice su izbačeni Sačić i Beljak a prije toga i Mostov Miro Bulj.

Pavliček: Tjednik Novosti ismijava vrijednosti Domovinskog rata, a iz proračuna dobio 600 tisuća eura

Marijan Pavliček (Klub Hrvatskih suverenista) rekao je da je prošli tjedan Savjet za nacionalne manjine za programe kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina dodijelio ukupno 7,8 milijuna eura, što je 20,6 posto više nego prošle godine. Pri tome je i 600 tisuća eura dodijeljeno tjedniku Novosti u vlasništvu Srpskog narodnog vijeća, a koji se, kako je rekao, kroz tzv. satiru ismijava s vrijednostima Domovinskog rata, svim neistomišljenicima i temeljima Hrvatske.

Pokazujući nekoliko naslovnica Novosti, Pavliček je rekao da taj tjednik na njima ismijava Katoličku crkvu, hrvatske branitelje, vojno-redarstvenu operaciju "Oluja", vojni mimohod u povodu 20. obljetnice VRO "Oluja" i drugo.

Naveo je i da je Srpsko narodno vijeće iz proračuna dobilo 767,8 tisuća eura, a - za razliku od njih - Hrvatsko narodno vijeće u Srbiji iz našeg proračuna je dobilo 37 tisuća eura. "Sve hrvatske udruge u Republici Srbiji dobiju manje od jednih srpskih novosti", kazao je Pavliček.

Mrak Taritaš: Pravo na priziv savjesti u bolnicama treba ograničiti

Anka Mrak Taritaš (Klub Centra i GLAS-a) ustvrdila je da u Hrvatskoj više od 60 posto ginekologa koristi priziv savjesti, dok u Sloveniji to koristi samo tri posto ginekologa, a pobačaj je potpuno besplatan.

Dodala je i da se u Hrvatskoj zapravo i ne zna koliko liječnika u pojedinim bolnicama koristi priziv savjesti jer o tome nema službenih podataka, ali i dodala da brojevi potvrđuju da se "po bolnicama masovno koristi priziv savjesti" i da je, kako tvrdi, pravo na pobačaj ozbiljno ograničeno.

Poručila je i da pravo na priziv savjesti nije apsolutno i da se može ograničiti te da ne smije biti prepreka pristupu zdravstvenim uslugama.

