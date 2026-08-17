Ben Gvir: Svake noći treba ubiti između 30 i 40 ljudi u Gazi

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir rekao je da u Gazi svake noći treba ubiti između 30 i 40 ljudi. Izjavu je dao tijekom razgovora s bivšim taocem iz Gaze, Romom Braslavskim, u njegovu podcastu. Njih su dvojica razgovarala o oporavku Izraela od Hamasova napada 7. listopada 2023., pri čemu je Ben-Gvir kritizirao nedavno smanjenje izraelskih zračnih udara u Gazi.

- Nije tajna da se ne slažem s premijerom. Smatram da bi u Gazi trebalo provoditi ciljana ubojstva i eliminirati 30 do 40 ljudi svake noći. I to ne samo one koji predstavljaju neposrednu prijetnju, tamo postoje ljudi koji nisu dostojni života. Oni ne bi trebali živjeti. Oni nisu ni ljudi - rekao je Ben Gvir.

Israel's Ben Gvir Calls For Nightly Kill Quota In Gaza



Ben Gvir:

"There are people there who are not alive. They don't need to live. They are not people. I'm doing them a favor by calling them people."



He is calling for the killing of 30 to 50 people in Gaza EVERY NIGHT,… pic.twitter.com/dCqrCY5Hf9 — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) August 15, 2026

Tijekom rata u Gazi više je puta pozivao na potpunu blokadu humanitarne pomoći, vode i goriva dok se ne oslobode svi izraelski taoci. Izjavljivao je da bi prekid dostave pomoći bio najučinkovitiji način pritiska na Hamas.

Ben-Gvir je javno zagovarao projekt „dobrovoljnog preseljenja” ili emigracije stanovnika Gaze u treće zemlje, navodeći da bi to donijelo stabilnost te omogućilo izraelskim doseljenicima povratak u pojas Gaze.

Ekstremist

Prije ulaska u vladu, Ben-Gvir je godinama bio poznat po ekstremističkom aktivizmu. U mladosti je bio sljedbenik zabranjenog pokreta Kach Meir Kahanea. Široj javnosti postao je poznat 1995. godine kada je pred kamerama pokazivao ukradeni znak s automobila tadašnjeg premijera Yitzhaka Rabina, izjavivši: „Došli smo do njegovog auta, doći ćemo i do njega” (Rabin je ubijen ubrzo nakon toga).

Foto: Amir Cohen

Izraelski premijer Yitzhak Rabin ubijen je 4. studenoga 1995. jer je potpisao sporazum iz Osla s Yasserom Arafatom i pokušao sprovesti normalizaciju odnosa s Palestincima.

Pljuvanje pred kršćane

Prije ulaska u politiku, dok je radio kao odvjetnik koji je branio desničarske ekstravagantne aktiviste, Ben-Gvir je pljuvanje u blizini kršćanskih simbola ili svećenstva javno opravdavao nazivajući to „drevnim židovskim običajem”.