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BRANIO PLJUVANJE PRED KRŠĆANE

Ben Gvir: Svake noći treba ubiti između 30 i 40 ljudi u Gazi

Piše Filip Sulimanec,
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Ben Gvir: Svake noći treba ubiti između 30 i 40 ljudi u Gazi
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Foto: Itamar Ben Gvir via Telegram
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Nije tajna da se ne slažem s premijerom. Smatram da bi u Gazi trebalo provoditi ciljana ubojstva i eliminirati 30 do 40 ljudi svake noći. I to ne samo one koji predstavljaju neposrednu prijetnju, tamo postoje ljudi koji nisu dostojni života. Oni ne bi trebali živjeti. Oni nisu ni ljudi, rekao je Ben Gvir.

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir rekao je da u Gazi svake noći treba ubiti između 30 i 40 ljudi. Izjavu je dao tijekom razgovora s bivšim taocem iz Gaze, Romom Braslavskim, u njegovu podcastu. Njih su dvojica razgovarala o oporavku Izraela od Hamasova napada 7. listopada 2023., pri čemu je Ben-Gvir kritizirao nedavno smanjenje izraelskih zračnih udara u Gazi.

 - Nije tajna da se ne slažem s premijerom. Smatram da bi u Gazi trebalo provoditi ciljana ubojstva i eliminirati 30 do 40 ljudi svake noći. I to ne samo one koji predstavljaju neposrednu prijetnju, tamo postoje ljudi koji nisu dostojni života. Oni ne bi trebali živjeti. Oni nisu ni ljudi - rekao je Ben Gvir. 

Tijekom rata u Gazi više je puta pozivao na potpunu blokadu humanitarne pomoći, vode i goriva dok se ne oslobode svi izraelski taoci. Izjavljivao je da bi prekid dostave pomoći bio najučinkovitiji način pritiska na Hamas.

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Ben-Gvir je javno zagovarao projekt „dobrovoljnog preseljenja” ili emigracije stanovnika Gaze u treće zemlje, navodeći da bi to donijelo stabilnost te omogućilo izraelskim doseljenicima povratak u pojas Gaze.

Ekstremist

Prije ulaska u vladu, Ben-Gvir je godinama bio poznat po ekstremističkom aktivizmu. U mladosti je bio sljedbenik zabranjenog pokreta Kach Meir Kahanea. Široj javnosti postao je poznat 1995. godine kada je pred kamerama pokazivao ukradeni znak s automobila tadašnjeg premijera Yitzhaka Rabina, izjavivši: „Došli smo do njegovog auta, doći ćemo i do njega” (Rabin je ubijen ubrzo nakon toga). 

Right-wing Israeli politicians join pro-settlement Israelis on a march towards the Gaza Strip, in southern Israel
Foto: Amir Cohen

Izraelski premijer Yitzhak Rabin ubijen je 4. studenoga 1995. jer je potpisao sporazum iz Osla s Yasserom Arafatom i pokušao sprovesti normalizaciju odnosa s Palestincima.

Pljuvanje pred kršćane

Prije ulaska u politiku, dok je radio kao odvjetnik koji je branio desničarske ekstravagantne aktiviste, Ben-Gvir je pljuvanje u blizini kršćanskih simbola ili svećenstva javno opravdavao nazivajući to „drevnim židovskim običajem”.

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