Benčić o desetljeću Plenkovića na vlasti: Samo 17 % populacije misli da idemo u dobrom smjeru

Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić u ponedjeljak je izjavila da će Europsku komisiju izvijestiti o povredi prava EU-a, a odnosi se na Akt o slobodi medija koji se, kako je kazala, u Hrvatskoj ne poštuje, pa tako nema ni novog Zakona o HRT-u, a ravnatelj se, tvrdi, bira po političkom principu.

U Možemo! smatraju zabrinjavajućim da se ravnatelj javnog servisa bira po političkom principu izborom vladajuće većine u Saboru, bez unaprijed utvrđenih kriterija i bez usuglašavanja Zakona o HRT-u s Aktom o slobodi medija, što je bila obaveza Vlade i parlamentarne većine da učine najkasnije do kolovoza ove godine, rekla je Sandra Benčić na konferenciji za medije.

Podsjetila je kako je Europska unija donijela Akt o slobodi medija upravo zbog pada kvalitete demokracije u mnogim europskim državama, a s kojim se, kaže, trebala usuglasiti i Hrvatska, ali to se nije učinilo.

"Namjerno nije donijet novi zakon niti o Hini niti o HRT-u prije izbora novih ravnatelja, a da ne bi morali zadovoljiti uvjete iz uredbe, a oni kažu da izbor mora biti lišen političkog utjecaja, da kriteriji za izbor, ne uvjeti, nego kriteriji izbora takvih čelnih pozicija moraju biti unaprijed dogovoreni", poručila je Benčić.

Ti kriteriji, dodala je, namjerno ne postoje jer bi onemogućili politički izbor.

Benčić smatra kako je tu riječ o povredi prava Europske unije te će o tome izvijestiti Europsku komisiju.

"Ako imamo premijera koji se sastaje s privatnim vlasnicima medija koji onda iznenada dobivaju neku dozvolu koju godinama nisu mogli dobiti. Ako imamo premijera koji ne osuđuje jasno i nedvosmisleno prijetnje neovisnim novinarima koje se događaju na dnevnoj razini. Jučer smo imali jedan takav primjer od strane Torcide gdje je objavljen plakat doslovno s pozivom na linč novinara. Ako imamo takvog premijera, imamo li uopće perspektivu slobodnog i neovisnog novinarstva?", upitala je Benčić.

Osvrnula se i na deset premijerskih godina Andreja Plenkovića i ocijenila da ni u jednom segmentu koji je ključan za život građana: od mirovina, inflacije, stanovanja, pa do zdravstva, nema napretka. "On je premijer koji je deset godina na vlasti i ima samo 17 posto populacije u ovoj zemlji koja misli da zemlja ide u dobrom smjeru. To je manje od Trumpa. To je njegova bilanca", rekla je Benčić.