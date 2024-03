Benčić o koaliciji SDP-om: 'Oni nisu pristali na naše uvjete. U Zagrebu postoje problemi, ali...'

Cijela politička scena je bila iznenađena potezom Zorana Milanovića i to je bio namjeravani efekt koji je polučio određene rezultate u smislu mobilizacije birača, no mi imamo rast rejtinga tri mjeseca za redom i nama se ništa ne mijenja u smislu načina kako izlazimo na izbore, ispričala je Sandra Benčić u razgovoru za N1.

Koordinatorica stranke Možemo! je rekla kako su završili pregovore s SDP-om. Ne idu, kako kaže, u točkastu koaliciju, a ulazak Milanovića u 'igru' nije utjecao na tu odluku.

- Rekli smo koji su razlozi zašto se nismo dogovorili i on nije vezan za Milanovića. Postoje dva jasna momenta, mi smo u pregovore ušli sa 4 mandata i napravili smo istraživanje i smatrali smo da je uredu s time i izlazimo, da dobijemo minimalno mandata koliko imamo i sami, no SDP nije mogao pristati na to i ja sama rekla – u redu. Okolnosti koje imamo idu u prilog tome da idemo u dva bloka, a to je ulazak Milanovića u igru i preslagivanja na ljevici - istaknula je.

O gradu Zagrebu

Zatim se osvrnula i na upravljanje Zagrebom. To će biti njihova prednost, dodaje.

- Postoje problemi, ali mi se time bavimo. Uzmite Jakuševec, mi smo prva stranka koja je imala hrabrosti odrediti lokaciju Centra za gospodarenje otpadom i pregovarati s ministarstvom i reći im da nas ne opstruiraju. Radi se na projektnoj dokumentaciji i nadamo se da će sljedeće godine dobiti dozvole i da će se krenuti sa izgradnjom - izjavila je i dodala je da će gospodarenje otpadom biti strateški projekt ako dođu na vlast.

Kreću s gradnjom stanova za socijalni najam, ali i da izdaju gradske stanove.

- Mi bismo svi voljeli da to ide brže, ali dok se ne promjeni vlast i način na koji su određene procedure, jer su svi od mandata Andreja Plenkovića centralizirani i prebačeni na ministarstva, nema ništa. Sada bez dozvole nekog ministarstva vi na lokalnoj razini ne možete ništa napraviti, oni su to namjerno napravili da bi držali u šaci cjelokupnu državu. To moramo mijenjati - rekla je Benčić.