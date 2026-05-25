POLITIČKI OBRAČUN

Benčić o Kostanjeviću i aferi Hipodrom: ‘HDZ bi htio da smo svi isti, ali nisu svi u aferama’

Piše Marta Divjak,
Zagreb: Najava zajedničke kampanje SDP-a i Možemo! "Plenkovićeva inflacija" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Benčić je oštro uzvratila na prozivke oporbe, pritom posebno ciljajući na HDZ i podsjećajući na njihove korupcijske afere

Nakon što je Kosta Kostanjević, bivši šef gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima, postigao nagodbu s USKOK-om u aferi Hipodrom, zagrebačka vlast poručuje da od prvog dana inzistira na rasvjetljavanju slučaja i naplati štete. Gostujući u emisiji "Oporbeni zarez", saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić priznala je da javnost uvijek šokira činjenica da pojedinci svjesno idu u kriminal.

Unatoč tome, ona odlučno odbacuje optužbe oporbe da gradonačelnik Tomislav Tomašević mora snositi političku odgovornost. Podsjetimo, Tomašević je ranije tvrdio da javnost nema dokaza protiv Kostanjevića, dok je cijeli proces nazivao predizbornim igrokazom, piše HRT.

- Gradonačelnik je govorio da u medijima nije bio ni jedan dokaz da bi Kostanjević to počinio. Upravo tako je to i formulirao. I sam Kostanjević je godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo - opravdala ga je Benčić.

Žestok uzvrat HDZ-u

Benčić je oštro uzvratila na prozivke gradske oporbe, pritom posebno ciljajući na HDZ i podsjećajući na njihove korupcijske afere.

- Kada HDZ nekoga poziva na političku odgovornost, a brojni njihovi ministri optuženi su zbog korupcije i kriminala... onda oni imaju obraza bilo koga pozivati na političku odgovornost - poručila je.

Zastupnica Možemo! ističe da je gradska vlast preuzela odgovornost i izgradila sustav u kojem stranačka iskaznica više ne donosi direktorske fotelje. Dodala je i da gradska uprava aktivno surađuje s istražiteljima te da su uveli snažnu zaštitu za zviždače.
Na kraju je rezolutno odbila HDZ-ove pokušaje da izjednače krivnju svih političkih aktera.

- HDZ-u je jedino stalo da kaže da su svi isti, ali ne, nisu svi isti. Jedina stranačka crta koja postoji u Eurolex aferi koja se tiče Hipodroma, kao i PDV prijevare, jest HDZ. Suvlasnik Eurolexa u to vrijeme bio je Josip Vidović, član HDZ-a - zaključila je Benčić.

