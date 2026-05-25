Afera Hipodrom: Saznali smo koju basnoslovnu cifru će morati vratiti Kostanjević u nagodbi

Bivši direktor zagrebačke ustanove Upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević je pristao ići dvije i pol godine u zatvor, vratiti 450.000 eura koje je dobio za izvlačenje novca s Hipodroma i platiti dodatnih 40.000 eura kazne za djela koja je počinio. Neslužbeno je to potvrđeno za 24sata, a nagodba bi uskoro trebala biti realizirana kao pravomoćna presuda.

Kostanjević je dvije godine od uhićenja ipak priznao krivnju nakon što su to prije njega učinili ostali u najvećoj aferi zagrebačke gradske vlasti predvođene Tomislavom Tomaševićem. Uskok je uhitio Kostanjevića i čelne ljude zaštitarske tvrtke Eurolex zaštita i optužio ih je da su pomoću lažnih faktura izvukli čak 1,8 milijuna eura za nepostojeće čuvanje zagrebačkog Hipodroma. Po tome je afera i dobila ime.

Prvo su sve priznali čelnici Eurolexa, Domagoj i Slavko Galić koji će u zatvor na dvije, odnosno na 16 mjeseci. I oni su platili kazne po 40.000 eura, ali su vratili i 1,3 milijuna eura koju je korist ostvarila tvrtka. Ali zagrebačka gradska uprava i Ustanova su vjerovali Kostanjeviću koji je ranije tvrdio da je nevin, pa nisu podnijeli zahtjev da taj novac bude uplaćen u proračun Ustanove. Tomašević je rekao da čeka pravomoćnost optužnice, ali su se svi nagodili prije pravomoćnosti optužnice. Za tih 1,3 milijuna zato sada Grad mora tužiti državu.

Iz grada su nam odgovorili da su zahtjev za povrat novca podnijeli tek 18. svibnja ove godine. Iako će se za 1,3 milijuna eura morati sporiti s državom, tako će dobiti barem 450.000 eura koje će vratiti Kostanjević. Dodatnu kaznu od 40.000 eura plaća državi. Da će ovih 450.000 eura ipak završiti u proračunu Ustanove za upravljanje sportskim objektima smo dobili i potvrdu iz tužiteljstva.

Pitanje je kako će Kostanjević skupiti te novce. Podsjetimo, otkrili smo da je netom nakon sklapanja ugovora s Eurolexom kupio još jedan stan. Kostanjevića je i iz izlaska iz istražnog zatvora čekao posao u USO. Tadašnja direktorica i Možemovac Goran Đulić su optuženi i da su degradirali svjedoke protiv njega, a njemu namijenili visoku funkciju od koju se odustalo nakon proširenja istrage. Direktorica je sve priznala i nagodila se, pa je Đulić sada sam na optuženičkoj klupi.

Inače, novac koji je izvučen za lažne usluge zaštitara je došao direktno iz proračuna i upravno vijeće je odobrilo rebalans plana. Uskok je zato i provjeravao je li Kostanjević s nekim u gradskoj upravi dijelio dio novca koje je dobio za mito. Ali očito to nisu uspjeli dokazati.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je tijekom cijele afere iskazivao sumnju u pristranost Uskoka, pa čak i kada su čelnici Eurolex zaštite sve prvi puta priznali kako bi izašli iz zatvora. "Vjerujem mu dok se ne dokaže suprotno”, poručio je primjerice gradonačelnik o Kostanjeviću. Problematizirao je i samu optužnicu i poručio da čeka vidjeti na sudu koje to dokaze imaju protiv Kostanjevića.

Međutim, sada je priznanjem Kostanjevićeve krivnje sasvim jasno da do suđenja neće i doći.

- Grad za sad nema službene informacije o ovoj nagodbi pa je ne možemo ni komentirati. Imovinsko-pravni zahtjev je podnijela gradska ustanova Upravljanje sportskim objektima (USO) 18. svibnja 2026. godine, od društva Eurolex zaštita u iznosu od 1.350.135,45 eura te od Koste Kostanjevića u iznosu od 450.000 eura.

Podsjećamo, gradonačelnik Tomašević prethodno je javno osudio izvlačenje novca iz USO-a te podržao da svi za koje se utvrdi odgovornost za krađu gradskog novca za to i kazneno odgovaraju. Također, gradonačelnik je najavio da će USO iskoristiti sva pravna sredstva kako bi svi odgovorni za krađu sav novac vratili Gradu Zagrebu - odgovorili su nam iz Grada Zagreba.

S druge strane, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević oglasio se povodom toga te poručio kako je time "razotkriven" i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Matijević tvrdi kako je Tomašević mjesecima branio Kostanjevića te aferu Hipodrom nazivao "predizbornim igrokazom". Isticao je da više vjeruje "svom čovjeku nego državnom odvjetništvu".

- Zato ovo više nije samo pitanje Koste Kostanjevića, nego priznanje koje tereti Tomaševića. Tomašević je stao uz Kostanjevića i do kraja ostao iza njega. Politički ga je štitio. Javnosti je govorio da je riječ o konstrukciji, a danas je dobio priznanje krivnje svojega štićenika - tvrdi predsjednik zagrebačkog HDZ-a.

Matijević smatra da Tomašević sada mora odgovoriti na pitanja o zaštiti gradskog novca i eventualnoj odgovornosti u cijelom slučaju.

- Danas mora preuzeti odgovornost jer Grad nije zaštitio novac građana - gotovo 2 milijuna eura. Tomašević je tijekom postupka učinio sve kako bi spasio današnje osuđenike od sudskog progona. Umjesto da štiti novac građana, Tomašević je štitio Kostanjevića i Galiće te činio sve da novac ostane kod njih, premda je ukraden iz gradske ustanove.

Na kraju je postavio i pitanje o dijelu novca za koji tvrdi da nije razjašnjeno gdje je završio.

- Je li 450.000 eura ostalo kod Kostanjevića ili je novac išao dalje? - zaključio je Matijević.