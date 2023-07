Benčić o plinskoj aferi: 'Svi sve znaju, samo premijer ne zna ništa. Činjenice su jasne'

Ajmo se vratiti šest mjeseci unazad i prisjetimo se o čemu su govorili Plenković i Filipović tada, znali su točno kolika je cijena kifle, lopatice, koliko košta litra ulja. Šest mjeseci kasnije, iako po zakonu i jedan i drugi itekako moraju znati kakvo je stanje na tržištu plina i cijene, nijedan ni drugi sad odjednom ne znaju ništa. I opet se vraćamo na onu situaciju gdje Forrest Gump treba stisnuti dugme na semaforu i ne zna ga stisnuti da bi prešao na drugu stranu ulice, poručuje šef SDP-a Peđa Grbin ne vjerujući premijeru Andreju Plenkoviću i ministru Davoru Filipoviću da im treba više od tjedan dana da prikupe podatke o najnovijoj plinskoj aferi u kojoj je HEP izgubio milijune.

Plenković i danas poručuje kako ministar još prikuplja izvješća i da još uvijek nema cijelu sliku tko je odgovoran za to što je HEP viškove plina prodavao doslovce po cijeni od jednog centa niti tko ga je kupovao. Podsjetimo, HEP je zbog Vladine uredbe sav plin koji je INA proizvela u Hrvatskoj morao kupovati i to po reguliranoj cijeni od 47 eura. No, najednom su nastali viškovi plina jer je skladište u Okoliju bilo popunjeno pa su ga na aukcijama prodavali po bizarnim cijenama. Čak ga je po par eura nazad kupovala i INA, kako su neki mediji saznali, a najviše ga je kupio PPD. Dakle, mediji dio slike imaju, ali premijer i dalje ne. HEP i Ministarstvo gsopodarstva prebacuju lopticu odgovornosti. Vlada je tek nakon otkrivanja afere stornirala Uredbu pa više HEP ne mora kupovati plin od INA-e. To je rješenje za budućnost, no treba raspetljati situaciju koja se događala. A premijeru se očito ne žuri.

- Tvoj posao je, i Filipoviću i Plenkoviću, da znaš što se događa s tržištem plina i kompanijom koja je u 100-postotnom državnom vlasništvu i koju su građani svojim novcem dokapitalizirali. Ovdje se radi ili o potpunoj nesposobnosti ili kriminalu, a što je od toga dvoje utvrdit će, nadam se, DORH ako budu mogli raditi obzirom na štrajk - kaže Grbin dodajući kako je legitimno zapitati se i nije li držanje ljudi u štrajku zapravo namjerno kako bi se spriječilo DORH i sudove da rade i postupaju i u ovom slučaju.

- Da nije bilo afere INA, gdje se događalo nešto slično, onda bi mogli govoriti o slučajnosti, da nije bilo zahtjeva oporbe da se razriješi vodstvo HERA-e i odbijanja vladajućih, onda bi mogli govoriti da se radi samo o nesposobnosti, ali bojim se da bi ovdje mogli biti dublji razlozi da se nekome pomogne da se obogati. I zato je ključno iznijeti apsolutno sve na svjetlo. Ima tu stvari još o kojima treba razgovarati, kao što je gradnja pruge od Zagreba do Karlovca, gdje preko 300 dana nije dostavljena dokumentacija izvođaču i gdje je njegov zahtjev već u ovom trenutku 5,5 milijuna eura za što iz HŽ-a kažu da će morati platiti. Imamo splet neodgovorne Vlade duboko umočene u kriminalne aktivnosti, a ceh plaćaju građani - poručio je.

'Za petak sam sazvala sjednicu Odbora za gospodarstvo pa ćemo vidjeti sve'

Ni predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš ne vjeruje da im u Vladi treba toliko vremena za sklopiti mozaik.

- Mislim da je ministru bilo potrebno da istraži otprilike pola dana. Tu imamo HEP, a tko je skupština HEP-a - Filipović, imamo HERA-u, u kojoj nemamo čelnog čovjeka, imamo HROTE, koji je usko vezan s Ministarstvom, Plinacro isto. Mi se ponašamo kao da je Hrvatska Amerika i kao da je Zagreb u New Yorku, a HEP u Los Angelesu pa onda dok netko dođe između ta dva grada - istaknula je najavivši kako je u dogovoru s ostatkom oporbe sazvala sjednicu Odbora za gospodarstvo za petak u 13 sati.

Barem to kad su vladajući odbili zahtjev za izvanrednom sjednicom, obzirom da od petka odlaze na dvomjesečni odmor i to u jeku plinske afere, zavrzlame s VSOA-om i štrajka u pravosuđu.

- Materijali su traženi od svih sudionika, koji svi moraju doći i dostaviti ih, a iz njih će biti vidljivo tko je gledao kroz prozor, tko u nebo, tko se pravio da se stvari ne događaju... Hvalilo se koliko je popunjeno skladište Okoli i sad se čudimo. Ja sam uvjerena da je dio plina u cijevima, a da su samo išli papiri - kaže Mrak Taritaš, koja smatra da se u ovoj aferi radi o kombinaciji i nesposobnosti i nečeg dubljeg.

- Mislim da je kombinacija jednog i drugog. Da je tu i dio nesposobnosti, ali sigurno ima i nečeg drugog. Najveća odgovornost je na Vladi, na Ministarstvu koje mora biti koordinacija. Između Ministarstva i HEP-a je jedna tramvajska stanica, mogli su se naći na pola puta - rekla je.

Na pitanje kako je moguće da se plin 24. lipnja prodavao za jedan cent na aukcijama na kojima se traži najbolja ponuda i da od 32 tvrtke baš nitko nije ponudio drugu cijenu, Mrak Taritaš poručuje kako se očito radi o dogovoru s jednom tvrtkom.

- Očito je bila jedna tvrtka koja je znala i ponudila jedan cent. U te slučajnosti nitko ne može vjerovati - rekla je.

'Plenković je zapravo rekao da je to za njega prekompleksno pitanje'

Mostova Marija Selak Raspudić ističe kako se premijer ruga građanima.

- Da budem cinična, Andrej Plenković je ustvari rekao da je to za njega prekompleksno pitanje. I sam, doslovce rugajući se u lice građanima, poručuje da nije bitno što se prethodno dogodilo, da od sad ta krađa neće biti moguća. Da, možda neće biti moguća tamo, ali će sigurno biti moguća negdje drugdje - kaže i poziva Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da objasne građanima zašto dopuštaju da se Sabor raspušta prije nego što se cijela ova afera privede kraju.

- Imamo već hrpu tragikomičnih izračuna koji ukazuju da se za cijenu jedne kuglice sladoleda, ako ste na vrijeme kupovali plin, odnosno imali prigodne informacije, mogli cijelu zimu grijati gotovo tisuću kućanstava. A ono najbezobraznije objašnjenje da se sve ovo činilo za dobrobit građana - što mi onda ne trebamo pitati tko je što ukrao nego trebamo zahvaliti što nam računi nisu rasli koliko su mogli? Hvala vam što kradete u naše ime - naglasila je Mostova zastupnica koja vjeruje da je sve ovo ranije bilo dogovoreno.

- Ranije se dogovorilo tko će i kako stvarati viškove, pretpostavilo se da će biti mogućnost ovakve zarade zbog čega nisu uključeni i svi ostali tržišni akteri koji su mogli na neki način onemogućiti da do ovog dođe. Meni je neugodno otići na godišnji odmor dok se ova cijela priča ne razriješi, ali i brojni drugi problemi - kazala je.

'Svi sve znaju, samo premijer ne zna ništa'

Svi sve znaju, samo premijer ne zna ništa, kaže predsjednica Kluba Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.

- Već smo ga nekoliko puta nazvali premijerom koji ne zna. Činjenice su jasne, kao posljedica Uredbe po kojoj je INA morala povećati proizvodnju i prodavati ga HEP-u po točno određenoj cijeni i koja nije predvidjela situaciju mogućih viškova, dogodio se propust da se to nije reguliralo i dovelo se do toga da je HEP prodavao plin u bescjenje, a kupovao po višoj cijeni. Cijeli državni vrh je pokazao potpunu nesposobnost općenito u upravljanju energetskim sektorom - kaže dodajući kako postoje samo dvije opcije zbog kojih je HEP izgubio milijune.

- Činjenica je da je ili Uprava HEP-a namjerno propustila obavijestiti o tome što se događa i ministra Filipovića i premijera kako bi eventualno osigurala da netko zaradi ili da bi politički smjestila premijeru ili da je premijer znao što se događa, a da nije intervenirao. Ako se radilo o tome da HEP zaista nije obavijestio premijera o potencijalno ogromnoj aferi i gubicima koje ima, tada treba otići Uprava odmah. Mi smo zato tražili izvanrednu sjednicu Sabora jer u jesen ne možemo ući s ovakvim kaosom. Ili je odgovorna čitava Uprava HEP-a i posredno Plenković ili je izravno odgovoran Plenković, nema treće opcije - poručila je.

Upravo jer je na vidjelo izašla sva nesposobnost Vlade upravljanja energetskim sektorom, naglašava, HDZ ne želi izvanrednu sjednicu.

- Dogovorili smo na sastanku da je jedna od opcija da predsjednik Republike sazove izvanrednu sjednicu, ja se nadam da će on to i napraviti. Mi ga nećemo kontaktirati, ali neki od oporbenih čelnika sigurno hoće. S obzirom da ima tu mogućnost i situaciju u VSOA-i, u energetskom sektoru i veliki problem s nefunkcioniranjem pravosuđa, apsolutno smatram da treba sazvati izvanrednu sjednicu - istaknula je.