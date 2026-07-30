Započela izgradnja mreže odvodnje u Lučkom i Ježdovcu vrijedna 12,8 milijuna eura

Grad Zagreb izvijestio je da je, nakon više od dva desetljeća, počela izgradnja sustava javne odvodnje u Lučkom i Ježdovcu, a riječ je o projektu vrijednom 12,8 milijuna eura koji će omogućiti priključenje na sustav javne odvodnje za oko 1400 kućanstava u tim naseljima.

Početkom lipnja započela je izgradnja sustava javne odvodnje u Lučkom i Ježdovcu, jednog od najvećih pojedinačnih projekata širenja mreže odvodnje u Zagrebu, priopćio je u četvrtak Ured gradonačelnika, ističući da projekt obuhvaća izgradnju 31 kilometra kanalizacijske mreže te deset crpnih stanica.

Građevinski radovi krenuli su u ulicama Lučko, Dolenica i Unčanska, u tijeku su radovi u ulicama Rožmanka, Starča, Borovik i Lučki odvojak, dok će se u sklopu projekta, u sljedeće tri godine, izgradnja provoditi u pojedinačnim etapama, prioritetno u dijelovima naselja s najvećom gustoćom stanovništva.

Foto: Grad Zagreb

„Ovo je jedno od najvećih pojedinačnih ulaganja u širenje mreže odvodnje posljednjih godina, u koju se, prosječno, godišnje ulaže oko šest milijuna eura. Dakle, vrijednost ovog projekta više je nego dvostruko veća od uobičajenog jednogodišnjeg ulaganja“, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Ustvrdio je da realizacijom projekta značajno podižu komunalni standard stanovnika Lučkog i Ježdovca te ispravljaju dugogodišnji infrastrukturni zaostatak tih naselja.

Sustav javne odvodnje bit će dostupan svim stanovnicima Lučkog te za oko 95 posto stanovnika Ježdovca.

S obzirom na nastavak urbanizacije Ježdovca, preostali dio naselja koji nije obuhvaćen ovim projektom bit će uključen u buduće projekte razvoja mreže odvodnje, navodi se u priopćenju. Iz Grada dodaju da će priključivanje objekata na novoizgrađeni sustav odvodnje ići etapno.

Foto: Grad Zagreb

Predsjednik uprave Zagrebačkog Holdinga Ivan Novaković pozivao je stanovnike Lučkog i Ježdovca koji još nisu podnijeli zahtjev za priključenje da to učine na vrijeme kako bi se mogli priključiti odmah po završetku radova u svojoj ulici.

Do sada je Vodoopskrba i odvodnja zaprimila oko 900 zahtjeva za priključenje, a preostali stanovnici zahtjev mogu podnijeti sukladno uputama objavljenima na mrežnoj stranici ViO.

Grad Zagreb je u svibnju 2024. donio odluku o financiranju pražnjenja sabirnih jama za stanovnike koji još nisu priključeni na sustav javne odvodnje. Cilj te mjere bio je ukloniti dugogodišnju nepravdu prema građanima koji, zbog neizgrađene infrastrukture, nisu imali mogućnost priključenja na sustav odvodnje, a troškove pražnjenja sabirnih jama do tada su snosili iz vlastitih sredstava, napominje se u priopćenju.