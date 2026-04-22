OPSTRUKCIJA PRAVOSUĐA

Benčić poručila: S HDZ-om nema razgovora dok se ne odblokira izbor čelnika Vrhovnog suda

Piše HINA,
Zagreb: Možemo o sjednici Odbora za pravosuđe | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnica Možemo! poručila Plenkoviću da se ne smije miješati u izbor sudaca i optužila ga za opstrukciju ključnih pravosudnih procesa

Saborska zastupnica stranke Možemo! Sandra Benčić rekla je u srijedu da s vladajućom većinom nemaju o čemu razgovarati sve dok se ne odblokira proces izbora čelne osobe Vrhovnog suda, a premijeru Andreju Plenkoviću poručila je da nema što raditi u procesu izbora sudaca. ''Ne pristajemo na premijerov nezakonit uvjet spajanja izbora Vrhovnog suda i ustavnih sudaca. Dok ne vidimo da su HDZ-ovi zastupnici došli na Odbor za pravosuđe i odblokirali proces izbora predsjednika Vrhovnog suda, o ničemu dalje ne možemo razgovarati'', rekla je Benčić u izjavi novinarima u središnjici stranke.

''Ako to naprave, onda možemo razgovarati, ali ne na način da se unaprijed postavi da on, Plenković, ima svoja dva suca. Ako on ima svoja dva suca, neka si ih izglasa, da vidim kako'', dodala je Benčić.

Premijer Plenković jučer je rekao da HDZ i parlamentarna većina za suce Ustavnog suda podržavaju suca Vrhovnog suda Željka Pajalića i odvjetnika Mladena Sučevića, dodavši da se radi o ljudima s izrazito dobrim, stručnim kvalifikacijama, koji kroz svoju karijeru nikad nisu imali veze ni sa jednom političkom strankom.

''Premijer nema što raditi u procesu izbora ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda, nepozvan je, protuustavno se nameće i pokušava ukrasti ovlasti'', prokomentirala je koordinatorica Možemo!.

Razlog zbog kojeg se premijer Plenković miješe u te procese, ustvrdila je Benčić, jest taj da opstruira izbor čelnih ljudi te tako lakše uspostavi kontrolu nad institucijama koje bi trebale biti neovisne.

''Zbog njega je prekoračen rok za izbor ustavnih sudaca, zbog njega nemamo predsjednika Vrhovnog suda, nemamo ni glavnog državnog inspektora jer su ga uhapsili prije pet mjeseci, a nemamo ni predsjednika Trgovačkog suda u Zagrebu'', poručila je.

Benčič je pozvala Plenkovića da se fokusira na one poslove za koje ima ovlasti. ''Prvaci smo eurozone po stopi inflacije, u prehrambenoj i energetskoj samodostatnosti Hrvatske nema nigdje'', rekla je.

Osvrnula se i na istrage koje se vode u nekoliko sportskih saveza i nedopustivim smatra da dodjela novca sportašima i sportskim savezima ovisi o tome ''imaju li veze preko plave iskaznice''

''Jako je važno da se točno pokaže, jasno i transparentno, sva sponzorstva i sve donacije javnih tvrtki prema sportskim savezima. Mi smo to tražili i nismo dobili, iako na to imamo pravo kao saborski zastupnici'', napomenula je Benčić.

