Zapelo oko sudaca: Jandroković otkrio kad bi će biti dogovor

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u ponedjeljak je izjavio da traju razgovori oko izbora tri nova ustavna suca, ali dodaje da situacija još uvijek nije "zrela" te vjeruje da bi do idućeg glasovanja, krajem travnja, moglo doći do usuglašavanja stavova. „Traju razgovori i kontakti oko izbora tri nova suca Ustavnog suda i, koliko sam informiran, došlo je do određenih pomaka, ali situacija još uvijek nije 'zrela' i neće biti glasovanja sutra o ustavnim sucima. Iduće glasovanje je 30. travnja i nadam se da bi do tada moglo doći do pomaka i usuglašavanja stavova”, izjavio je Jandroković u Saboru.

Na opasku da to predugo traje, uzvratio je da je to politika. Kada trebate pronaći dvotrećinsku većinu između političkih opcija koje su u napetim odnosima, a takva je trenutačna situacija, nije jednostavno ostvariti taj dogovor, kazao je. Ponovio je da se razgovara te da vjeruje da će biti dovoljno mudrosti da se nađu rješenja koja će biti svima prihvatljiva.

Šef Sabora osvrnuo se i na najavu iz Crne Gore da će sutra obilježiti Dan sjećanja na Jasenovac, ocijenivši da "iza toga stoje elementi velikosrpske politike, a to što Crna Gora radi sasvim sigurno joj nije u interesu, dok je način na koji je došlo do te odluke posebno iritantan za Hrvatsku". Vodit ćemo računa o tome da odgovorimo na pravi način, naglasio je.

Komentirao je i malverzacije koje se otkrivaju po sportskim savezima, poručivši da državne institucije koje se time bave prvo trebaju ispitati činjenice, oni koji su kršili zakone trebaju odgovarati, a Ministarstvo turizma i sporta, ističe, očito mora osmisliti neke nove mehanizme koji će bolje nadzirati i kontrolirati kako se troši taj novac jer se pokazalo da očito ima dovoljno prostora za zlouporabu.

Riječ je, dodaje, o proračunskom ali i novcu javnih poduzeća, privatnih sponzora. „Želimo ulagati u sport jer je iznimno važan i za mlade generacije, i oni koji zloupotrebljavaju svoje pozicije trebaju biti vrlo oštro kažnjeni”, poručio je, dodavši da ne vjeruje da će zbog ovoga sport ostati bez sponzora.

Jandroković je to kazao nakon što je otvorio 13. simuliranu sjednicu Hrvatskog sabora za učenike srednjih škola, naglasivši da to pokazuje da mlade ljude ipak zanima politika i rad Hrvatskog sabora.

Dobrom viješću ocijenio je i činjenicu da je na simuliranoj sjednici više djevojaka nego mladića, što govori da dolaze generacije koje paze i na ravnopravnost spolova jer je, kako je kazao, "nama uvijek problem uspostaviti ravnopravnost između muškaraca i žena, da ih bude podjednaki broj, još smo daleko od toga, iako ima određenih pomaka naprijed".