Benjamin Netanyahu pristao na prekid vatre u Libanonu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da je pristao na privremeni desetodnevni prekid vatre u Libanonu kako bi se dalo vremena za oblikovanje inicijative američkog predsjednika Donalda Trumpa za mirovni sporazum između Izraela i Libanona.

U videoizjavi Netanyahu je rekao da mirovni sporazum mora uključivati razoružavanje militanata Hezbolaha koje podržava Iran. Dodao je da će izraelske snage ostati u južnom Libanonu.

Netanyahu je također rekao kako mu je Trump zajamčio da je odlučan nastaviti blokadu Hormuškog tjesnaca i uništiti iranske nuklearne kapacitete.

Desetodnevni prekid vatre na koji je Izrael pristao s Libanonom pruža priliku za "povijesni mir" s Bejrutom.

"Imamo priliku za povijesni mirovni sporazum s Libanonom", rekao je, precizirajući da će izraelske oružane snage "ostati na jugu Libanona u graničnom pojasu dubine deset kilometara".

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da će desetodnevni prekid vatre početi u 21 sat po GMT-u.

Sporazum će "uključivati Hezbolah", dodao je.

Trump je također rekao da će izraelski premijer Netanyahu i libanonski predsjednik Joseph Aoun "u iduća četiri ili pet dana" doputovati u Washington na zajednički sastanak s njime u Bijeloj kući.

"Bit će to prvi put da se susreću u 44 godine, što nije dobrosusjedski, s obzirom na to da su susjedi", ironično je primijetio Trump pred novinarima u Bijeloj kući.