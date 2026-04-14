RIJETKI IZRAVNI PREGOVORI

Rubio: Pregovori Libanona i Irana trebali bi dati okvir za mir

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Kevin Lamarque

Američki državni tajnik pokušava pokrenuti mirovni proces, no strane ostaju podijeljene – Izrael traži razoružanje Hezbolaha, dok Libanon inzistira na prekidu vatre.

Američki državni tajnik Marco Rubio u utorak je u Washingtonu ugostio rijedak sastanak izraelskih i libanonskih izaslanika, izrazivši nadu da će dvije zemlje dogovoriti okvir za mirovni proces, čak i dok Izrael inzistira na ratu protiv Hezbolaha. Dvije zemlje ušle su u svoje prve izravne pregovore od 1983. s oprečnim ciljevima. Sastanak je rijedak susret predstavnika vlada koje su tehnički u ratnom stanju od osnutka Izraela 1948. godine. Rubio je otvorio sastanak između izraelskog veleposlanika Yechiela Leitera i libanonske veleposlanice Nade Hamadeh Moawad, rekavši da se nada trajnom okončanju sukoba. Savjetnik State Departmenta Michael Needham, američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz i američki veleposlanik u Libanonu Michel Issa također su sudjelovali u razgovorima.

Izrael je isključio raspravu o prekidu vatre i zahtijevao da Bejrut razoruža militantnu skupinu Hezbolah.

Iran pak tvrdi da izraelska kampanja protiv Hezbolaha u Libanonu mora biti uključena u svaki sporazum o okončanju šireg rata, što komplicira pregovore kojima posreduje Pakistan.

Sastanak se održava u kritičnom trenutku krize na Bliskom istoku, tjedan dana nakon početka krhkog primirja između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana.

Rat, koji je započeo američko-izraelskim napadima na Iran 28. veljače, doveo je do najvećeg poremećaja u opskrbi naftom u povijesti, povećavajući pritisak na Trumpa da pronađe rješenje sukoba.

Libanon traži prekid vatre

Libanonski predsjednik Joseph Aoun objavio je na platformi X kako se nada da će sastanak "označiti početak okončanja patnje libanonskog naroda općenito, a posebno onog na jugu zemlje".

Libanonska vlada pozvala je na pregovore s Izraelom unatoč prigovorima Hezbolaha, što odražava pogoršanje napetosti između šijitske muslimanske skupine i njezinih protivnika.

Hezbolah je 2. ožujka otvorio vatru u znak podrške Teheranu, što je izazvalo izraelsku ofenzivu u kojoj je ubijeno više od 2.000 ljudi, a 1,2 milijuna ih je prisiljeno napustiti svoje domove.

Libanonski dužnosnici rekli su da samo Moawad ima ovlasti raspravljati o primirju, dok je glasnogovornik izraelske vlade Shosh Bedrosian rekao da Izrael neće raspravljati o prekidu vatre.

Izraelski šef diplomacije Gideon Saar rekao je da će se razgovori usredotočiti na razoružanje Hezbolaha, što se, kako kaže, mora dogoditi prije potpisivanja bilo kakvog mirovnog sporazuma.

Rekao je da je Hezbolah problem za sigurnost Izraela i suverenitet Libanona koji se mora riješiti kako bi se odnosi premjestili u drugu fazu. "Želimo postići mir i normalizaciju odnosa", rekao je.

Libanonska država nastoji mirno razoružati Hezbolah od rata između skupine i Izraela 2024. Svaki potez Libanona da ga razoruža silom riskira izazivanje sukoba u zemlji razorenoj građanskim ratom.

Sadašnja vlada zabranila je vojno krilo Hezbolaha nakon što je prošlog mjeseca otvorilo vatru na Izrael.

