DVA SKUPA

Beograd: Srbi slave nacističkog vođu Milana Nedića, dočekale ih policija i partizanske pjesme

Piše Bogdan Blotnej,
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kako ne bi došlo do sukoba desničara i antifašista, policija je postavila dvostruke kordone, a jake snage raspoređene su i u okolnim ulicama. Kontakta između okupljenih trenutno nema

Admiral

Centar Beograda i večeras je pod opsadom policije. Na uglu ulica Simine i Kneginje Ljubice, na mjestu gdje se nekad nalazio zatvor OZNA-e, okupile su se dvije suprotstavljene skupine građana. S jedne strane su antifašisti i ljevičari, a s druge desničari, neonacisti i simpatizeri Milana Nedića.

Antifašisti su se okupili kako bi spriječili, kako kažu, pokušaj komemoracije Milanu Nediću, kvislingu i suradniku nacista koji je prije 80 godina na tom mjestu počinio samoubojstvo. Uz partizanske pjesme i uzvike “Smrt fašizmu, sloboda narodu”, poručuju da Nedić nikad nije rehabilitiran i da mu se na teret stavljaju brojni zločini iz Drugog svjetskog rata.

- Fašizam neće proći! Beograd je antifašistički grad – poručuju okupljeni.

Kako ne bi došlo do sukoba, policija je postavila dvostruke kordone, a jake snage raspoređene su i u okolnim ulicama. Kontakta između okupljenih – nema.

Naime, na prosvjed su pozvali zborovi građana te plenumi Filološkog, Kemijskog i Fakulteta za fizičku kemiju, nakon što je objavljeno da desničarske skupine planiraju obilježavanje godišnjice Nedićeve smrti.

Jedan od govornika rekao je da su se okupili protiv, kako je naveo, “slavljenja jedne od najmračnijih figura srpske povijesti”.

- Tu smo jer njegovi današnji ideološki sljedbenici žele slaviti čovjeka koji je ispisao najmračnije stranice naše povijesti – poručio je za Novu.rs.

Narodni zastupnik koji se obratio okupljenima upozorio je na višedesetljetne pokušaje revizije povijesti, koji su, tvrdi, posljednjih godina sve izraženiji.

- Svjedočimo pokušajima da se rehabilitiraju otvoreni suradnici nacista i da ih se prikaže kao zaštitnike naroda. To nije istina. Moramo biti ponosni na antifašizam, partizanski pokret i narodnooslobodilačku borbu – rekao je.

Situacija je i dalje napeta, ali mirna. Policija i dalje osigurava područje kako bi spriječila bilo kakav incident.

