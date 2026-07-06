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'KVALITETA? VRHUNSKA!' PLUS+

Berba u dolini Neretve: ’Ako peteljka nije uvenula, to znači da je lubenica još vrlo svježa...'

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Čitanje članka: 2 min
Berba u dolini Neretve: ’Ako peteljka nije uvenula, to znači da je lubenica još vrlo svježa...'
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL, Canva
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U dolini Neretve počela je berba lubenica. Ove godine prinos je nešto manji, no poljoprivrednici kažu da im je kvaliteta vrhunska

Na oko 300 hektara koji su zasađeni lubenicama i pipunima ovih je dana u dolini Neretve počela berba prvih količina lubenica. Poljoprivrednici očekuju kako će ove sezone po hektaru urod biti od 50 do 60 tona.

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