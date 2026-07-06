U dolini Neretve počela je berba lubenica. Ove godine prinos je nešto manji, no poljoprivrednici kažu da im je kvaliteta vrhunska
'KVALITETA? VRHUNSKA!' PLUS+
Berba u dolini Neretve: ’Ako peteljka nije uvenula, to znači da je lubenica još vrlo svježa...'
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Na oko 300 hektara koji su zasađeni lubenicama i pipunima ovih je dana u dolini Neretve počela berba prvih količina lubenica. Poljoprivrednici očekuju kako će ove sezone po hektaru urod biti od 50 do 60 tona.
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