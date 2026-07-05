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BREAKING BA(D): Danijel T. je upucao dvoje u Čakovcu, u BiH je imao laboratorij droge!

Piše Bogdan Blotnej,
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BREAKING BA(D): Danijel T. je upucao dvoje u Čakovcu, u BiH je imao laboratorij droge!
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Danijel T. (43) već je drugi dan u bijegu nakon što je na parkiralištu u Čakovcu propucao dva muškarca. Nedavno je izašao iz zatvora u BiH gdje je osuđen zbog dilanja i proizvodnje marihuane

Industrijsku halu su pretvorili u specijaliziran laboratorij za uzgoj droge, s najsuvremenijom opremom. Policajci, koji su u nju upali, bili su pošteno iznenađeni kad su ušli u malu džunglu sa 756 stabljika indijske konoplje. Bile su to zrele biljke visoke između 120 i 210 centimetara, a pored njih bilo ostavljeno i 1,8 kilograma osušene marihuane, te 850 grama eksploziva i automatske puške.

Zaplijenili su im još 30.569 eura i 2200 franaka.

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Sažetak je to izvješća bosanske policije iz presude Danielu T. (43), iz Hrvatske Kostajnice, kojeg traži hrvatska policija zbog propucavanja dva muškarca na parkiralištu u Čakovcu.

Sve se odvijalo u centru grada u noći na subotu i od tada je nestao. Aktiviran je cijeli sustav, jer ga smatraju izrazito opasnim, a u prilog u tome ide upravo i njegov biznis s drogom, zbog kojeg je u BiH odslužio pet i pol godina zatvora.

Foto: PU međimurska

Iz njega je izašao nedavno, a zbog dilanja su osudili još dvojicu njegovih ortaka na šest i pol te tri i pol godina zatvora.

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Naime, Daniel je navodno bio desna ruka kolegi s kojim je još 2018. uzgajao marihuanu u kući u Banja Luci. Tad su im našli 62 grama marihuane. Iako su zaradili dosje, odlučili su proširiti kriminalno poslovanje.

Foto: mup.rs

No iste godine su unajmili halu od 600 četvornih metara u mjestu Trn između Laktaša i Banja Luke. Vlasnik Luka Ljubiša Buco Kragulj, koji inače vodi BIG radio u Banja Luci i bio je kandidat za gradonačelnika tog grada, nije imao pojma u što su mu pretvorili imovinu. Akteri su mu tek rekli da bi ondje reciklirali plastiku te da će sve voditi tvrtka iz Slovenije. Jedan od njih mu je pokazao lažnu slovensku putovnicu te su se dogovorili da će plaćati 3000 konvertibilnih maraka mjesečno.

Spektakularna akcija

No planove im je pokvarila policija koja je došla do informacija o proizvodnji droge. Dodali su to u akciju 'Unikat', u kojoj je ranije uhićen već jedan čovjek, ovog puta s lažnim dokumentima Srbije. U akciju su krenuli 2019. 

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- Prilikom pretrage objekata koje su koristili osumnjičenici oduzeto je oko 900 stabljika biljke koja svojim izgledom nalikuje indijskoj konoplji, oružje, veće količine novca u različitim apoenima i valutama te drugi predmeti i sredstva korišteni za počinjenje navedenih kaznenih djela - naveli su tada iz Okružnog javnog tužiteljstva u Banja Luci.

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