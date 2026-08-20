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NEKADA U RUJNU, SADA U KOLOVOZU

Berbe grožđa sve su ranije, evo što na to kažu vinari: 'Bolesti su se sada smanjile, ali ipak...'

Piše Ivan Štengl,
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Berbe grožđa sve su ranije, evo što na to kažu vinari: 'Bolesti su se sada smanjile, ali ipak...'
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Klimatske promjene donose raniju berbu grožđa u Iloku, a vinari se suočavaju s izazovima održavanja kvalitete vina uslijed visokih temperatura.

U posljednjih desetak godina berba se stalno pomiče prema ranije. Prije 20 ili 30 godina počinjali smo je sredinom ili u drugoj polovici rujna, a sada je to već u drugoj polovici kolovoza. Najraniju berbu imao sam prije dvije godine, 10. kolovoza, kada smo prvi put brali prije Velike Gospe, rekao je to u razgovoru za HRT diplomirani inženjer agronomije i vlasnik vinarije Vina Papak Ilok Mladen Papak.

U Iloku se tradicionalno obavljala krajem kolovoza i početkom rujna, no posljednjih godina počinje sve ranije, a pojedini vinari u vinograde će već idućeg tjedna.

Berba grožđa u vinogradima Iločkih podruma
Berba grožđa u vinogradima Iločkih podruma | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kako ističe Papak, klimatske promjene utječu na cijeli životni ciklus vinove loze. I dok sve više sunčanih i toplih dana smanjuje pojavu bolesti, istodobno utječe i na lozu i grožđe.

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Visoke temperature uzrokuju dehidraciju i smežuravanje bobica te narušavaju odnos šećera i kiselina.

-  Danas šećeri više nisu problem jer ih često imamo i više nego što treba. Sada je vrlo važno sačuvati kiseline, koje su presudne osobito za graševinu, dominantnu sortu u našem kraju - objasnio je Papak.

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