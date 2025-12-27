Obavijesti

News

Komentari 32
DOMOLJUBNI REKVIZITI

Beretke, majice, šalovi i HOS-ove zastave: Ovo su cijene na koncertu Thompsona u Areni

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Beretke, majice, šalovi i HOS-ove zastave: Ovo su cijene na koncertu Thompsona u Areni
5
Foto: Luka Safundžić/24sata

Beretke po 25 eura, zastave i majice po 20, štandovi oko Arene privukli veliku pažnju

Satima prije početka subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, prostor oko Arene Zagreb već je bio ispunjen ljudima. Iz obližnjih kafića i s platoa ispred dvorane orile su se pjesme poput „Moj Ivane“, „Dida i ja“, „Geni, geni kameni“ i „Zovi, samo zovi“, koje su služile kao svojevrsno zagrijavanje uoči večeri za koju se unaprijed znalo da će Arena biti ispunjena do posljednjeg mjesta.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Gužva oko Arena zbog Thompsonovog koncerta Zagreb: Gužva oko Arena zbog Thompsonovog koncerta Zagreb: Gužva oko Arena zbog Thompsonovog koncerta
43
Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Osim pjesme i druženja, velik interes izazvali su i štandovi postavljeni u krugu Arene. Na njima su se prodavali različiti domoljubni rekviziti, od šalova i beretki do zastava i majica, većinom s obilježjima HOS-a i natpisima 'Za dom spremni'.

Prodavači s kojima smo razgovarali otvoreno su govorili o cijenama.

POGLEDAJTE ATMOSFERU VIDEO Fanovi se zagrijavaju za Thompsonov koncert u Areni, pjevaju njegove poznate pjesme
VIDEO Fanovi se zagrijavaju za Thompsonov koncert u Areni, pjevaju njegove poznate pjesme

- Beretke su 25 eura, zastave HOS-a 20 eura, kao i hrvatske državne zastave - rekao nam je jedan od njih, dok je na susjednom štandu ponuda uključivala i majice s istim obilježjima, po cijeni od 20 eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Gužve na ulicama ispred koncerta Thompsona 00:36
Gužve na ulicama ispred koncerta Thompsona | Video: Luka Safundžić/24sata

Treći štand bio je rezerviran isključivo za šalove. Kako se približavao početak koncerta, cijena se nije spuštala.

- Pola sata je do koncerta, jedan šal je 20 eura - kratko nam je rekao prodavač, dok su se kupci bez previše razmišljanja odlučivali na kupnju.

Foto: Luka Safundžić/24sata

Među okupljenima nije bilo puno prigovora na iznose.

- Što da vam kažem, za nas koji to volimo nije skupo. Neka se vidi da nas ima, u inat svima - rekao nam je jedan od posjetitelja, noseći tek kupljeni šal oko vrata.

BLIŽI SE POČETAK FOTO/VIDEO Stvaraju se gužve ispred Arene uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona
FOTO/VIDEO Stvaraju se gužve ispred Arene uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona

Dok su jedni trošili na rekvizite, drugi su kružili oko Arene s drukčijim ciljem, u potrazi za kartom viška.

- Na Hipodromu se ulazilo bez karte, možda na kraju puste i ovdje - rekao nam je jedan od njih, nadajući se da će ipak uspjeti ući na koncert u zadnji čas.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 32
Heroji potrage u Baranji: Čuli smo povik dječaka, nismo mogli vjerovati! Dali smo mu čokoladu
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Heroji potrage u Baranji: Čuli smo povik dječaka, nismo mogli vjerovati! Dali smo mu čokoladu

Nakon šest sati potrage dječak u Baranji je pronađen. 'Presretni smo, tresli smo se', ispričali su nam oni koji su dječaka pronašli
FOTO Pronađeni dječak je u dobrom stanju! HGSS: 'Dozivao je ljude, bilo mu je hladno...'
SRETAN KRAJ POTRAGE U BARANJI

FOTO Pronađeni dječak je u dobrom stanju! HGSS: 'Dozivao je ljude, bilo mu je hladno...'

Dječak je pronađen. u dobrom je stanju, s roditeljima je u potrazi je sudjelovalo puno ljudi. Ljudi su stalno pristizali. Pronađen je nedaleko mjesta gdje je zadnji put viđen, nekoliko stotina metara. Moram zahvaliti svima koji su se odazvali. Unazad par godina ovakvu veliku potragu nismo imali, ali u GSS-u su se potrage takve događaju. Zahtjevno je, pogotovo u početnoj fazi, zato smo obučeni. Dječak je u dobrom stanju, malo mu je bilo hladno, vidio je ljude da prolaze pa ih je doziva, kaže za 24sata šef HGSS-a u Osijeku Krešimir Burazin.
Tko je 'kralj kocke' kojem Gazda prepušta spor protiv RH? Počeo je u garaži, sad gradi vile
BOGATI I MOĆNI SLOVENAC

Tko je 'kralj kocke' kojem Gazda prepušta spor protiv RH? Počeo je u garaži, sad gradi vile

Joc Pečečnik je jedan od najbogatijih Slovenaca. Prodao je biznis s aparatima za igre, već je posudio Todorićima milijun eura. Njegov Elektronček investira pored Opatije, a s Gazdom ga veže i izvor vode...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025