Beretke, majice, šalovi i HOS-ove zastave: Ovo su cijene na koncertu Thompsona u Areni

Satima prije početka subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, prostor oko Arene Zagreb već je bio ispunjen ljudima. Iz obližnjih kafića i s platoa ispred dvorane orile su se pjesme poput „Moj Ivane“, „Dida i ja“, „Geni, geni kameni“ i „Zovi, samo zovi“, koje su služile kao svojevrsno zagrijavanje uoči večeri za koju se unaprijed znalo da će Arena biti ispunjena do posljednjeg mjesta.

Osim pjesme i druženja, velik interes izazvali su i štandovi postavljeni u krugu Arene. Na njima su se prodavali različiti domoljubni rekviziti, od šalova i beretki do zastava i majica, većinom s obilježjima HOS-a i natpisima 'Za dom spremni'.

Prodavači s kojima smo razgovarali otvoreno su govorili o cijenama.

- Beretke su 25 eura, zastave HOS-a 20 eura, kao i hrvatske državne zastave - rekao nam je jedan od njih, dok je na susjednom štandu ponuda uključivala i majice s istim obilježjima, po cijeni od 20 eura.

Pokretanje videa... 00:36 Gužve na ulicama ispred koncerta Thompsona | Video: Luka Safundžić/24sata

Treći štand bio je rezerviran isključivo za šalove. Kako se približavao početak koncerta, cijena se nije spuštala.

- Pola sata je do koncerta, jedan šal je 20 eura - kratko nam je rekao prodavač, dok su se kupci bez previše razmišljanja odlučivali na kupnju.

Foto: Luka Safundžić/24sata

Među okupljenima nije bilo puno prigovora na iznose.

- Što da vam kažem, za nas koji to volimo nije skupo. Neka se vidi da nas ima, u inat svima - rekao nam je jedan od posjetitelja, noseći tek kupljeni šal oko vrata.

Dok su jedni trošili na rekvizite, drugi su kružili oko Arene s drukčijim ciljem, u potrazi za kartom viška.

- Na Hipodromu se ulazilo bez karte, možda na kraju puste i ovdje - rekao nam je jedan od njih, nadajući se da će ipak uspjeti ući na koncert u zadnji čas.