U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska

Privatni Medikol u riječkoj bolnici, koju od 2020. vodi HDZ-ov Alen Ružić, nije 15 godina plaćao ni režije, nego je to umjesto njih plaćala bolnica. Nakon nalaza revizije, Ružić je dug naplatio, ali ugovor je i dalje sporan...

Privatna poliklinika nalazi se u prostoru javne bolnice. Za zakup plaća siću. Ugovorom je trebala plaćati i režije, ali to nije činila 15 godina nego je, umjesto privatne poliklinike, to plaćala bolnica.

