Stiže zahladnjenje i snijeg!

Hrvatsku očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu kišu koja će biti češća na Jadranu i u priobalnim područjima. U unutrašnjosti zemlje, osobito u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, kiša će se pojavljivati uglavnom u drugom dijelu dana, dok će jutro biti obilježeno mjestimičnom maglom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, dok će u višim predjelima gorja povremeno biti jakih udara vjetra.

Na Jadranu se očekuje umjereno do jako jugo i južni vjetar, što može dodatno pojačati osjećaj nestabilnosti vremena. Temperature će biti iznad prosjeka za ovo doba godine, s najvišim dnevnim vrijednostima između 10 i 15 °C. U Zagrebu i okolici prevladavat će pretežno oblačno vrijeme, ujutro uz mogućnost magle, a od sredine dana može se očekivati lokalna kiša. Vjetar biti slab do umjeren jugozapadni, s mogućim jakim udarima u okolnom gorju, dok će temperature dosezati između 10 i 12 °C, što je razmjerno toplo za veljaču.

Stiže snijeg

Za subotu su najavili novo jače pogoršanje vremena. Diljem zemlje bit će kiše i pljuskova, mjestimice izraženijih duž Jadrana i uz Jadran. Snijega će biti u gorju, ali prema večeri i tijekom noći i u nizinama.

U noći i u ponedjeljak ujutro -5 stupnjeva, u gorju i desetak ispod nule!

OPREZ! Mokri i skliski kolnici

Jutros su kolnici diljem Hrvatske mjestimice mokri, vlažni i skliski, a u unutrašnjosti magla, ponegdje vrlo gusta, dodatno smanjuje vidljivost i otežava vožnju. Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti te održavanje sigurnosnog razmaka.

Pojačan promet i povremeni zastoji zabilježeni su na gradskim prometnicama i obilaznicama, posebno na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Na autocestama i državnim cestama izvode se brojni radovi zbog kojih se vozi uz privremenu regulaciju i ograničenja brzine:

- Na A1 Zagreb-Ploče kod čvora Split prometuje se dvosmjerno uz ograničenje od 60 km/h, a izlazni krak iz smjera Dubrovnika za Split je zatvoren (obilazak preko čvora Bisko).

- Na A3 Bregana-Lipovac između Lužana i Slavonskog Broda zapad vozi se dvosmjerno uz ograničenje od 80 km/h, a u smjeru Lipovca oba traka su zatvorena.

- Na A2 Zagreb-Macelj i A6 Rijeka-Zagreb također su aktivni radovi, pa se vozi jednim trakom uz ograničenja brzine.

- Na A7 Rupa-Rijeka i A8/A9 Istarski ipsilon radovi uzrokuju posebnu regulaciju prometa i moguće povremene prekide.

Na državnim cestama zatvorene su ili ograničene brojne dionice zbog radova ili oštećenja, primjerice DC1 kod Sinja, DC44 Livade-Istarske toplice, DC62 Zagvozd–Vrgorac i druge. Zbog vode na kolniku zatvorene su i lokalne ceste LC67207 Vrgorac-Orah i LC67209 Veliki Prolog-Draževitići.

Na graničnim prijelazima, posebice Bajakovo, Tovarnik i Svilaj, pojačan je promet teretnih vozila, a kolona na A3 prema GP Bajakovo duga je 1 kilometar. Putnički promet je također pojačan na prijelazima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom.

Vozači se podsjećaju na obavezu korištenja svjetala i zimske opreme na zimskim dionicama do 15. travnja. Hrvatski autoklub preporučuje informiranje o stanju na cestama prije polaska na put i pridržavanje svih prometnih propisa i savjeta za sigurnu vožnju.

Za najnovije informacije o stanju na cestama i prometu pratite izvještaje Hrvatskog autokluba.

