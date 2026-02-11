Obavijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA

Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'

Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'
Jednostavno im nisam mogla priznati kako ne stižem diplomski napisati pa sam samo htjela malo na vremenu dobiti, priznala je časna sestra...

Samo sam se htjela malo ozlijediti kako bih išla na šivanje. I kako bih dobila na vremenu. Trebala sam tad diplomirati, ali nisam uspjela. Rekla sam na Hitnoj da me napao nepoznati muškarac jer, ako on ne postoji, policija ga onda ne može niti pronaći. Poslu u školi bila sam jako posvećena i uzimao mi je dosta vremena. Pa nisam stizala dovršiti diplomski, a u samostanu su vršili pritisak na mene. Jednostavno im nisam mogla priznati kako ne stižem diplomski napisati pa sam samo htjela malo na vremenu dobiti. Na internetu sam pogledala kako bih si to mogla napraviti, ali da ne bude ozbiljna ozljeda, priznala je istražiteljima časna sestra T.Z, protiv koje je podignuta optužnica za lažno prijavljivanje kaznenog djela jer je izmislila da ju je lani na ulici ubo u trbuh nepoznati muškarac vičući "Allahu Akbar", piše Jutarnji list.

Kazala je kako nije htjela da poglavarice samostana znaju da si je to napravila sama. Nakon cijelog slučaja uzela je godinu pauze od samostana.

Radila je kao učiteljica u školi i zarađivala je 1300 eura mjesečno, a dobivala je 50 eura džeparca jer, prema pravilima samostana, cijela plaća ide samostanu. Provincijalna poglavarica opisuje je kao 'izrazito inteligentnu i nadarenu osobu, ali sklonu neiskrenosti'. Druge sestre u samostanu odmah su bile posumnjale u njenu priču,  piše Jutarnji.

Prema optužnici Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu, sestra je doista zadobila ubodnu ranu u trbuh, ali je sama nanijela ozljedu u svom domu nožem koji je prethodnog dana kupila u trgovini u Importanne Galleriji.

Sve je počelo 28. studenoga 2025. kada je liječnik iz bolnice nazvao policiju i rekao da su na kirurgiji primili ženu s ubodnim ranama koja tvrdi da ju je netko napao na ulici oko 13.30. Sestra je policiji opisala napadača i mjesto na kojem se to navodno dogodilo, Ulicu Doline. Policajci su odmah izašli na teren i pregledali videonadzor te tragove na mjestu koje je navela. Niti su našli bilo kakvu krv na cesti, niti su kamere u vremenu koje je navela uhvatile njezino kretanje.

Policajci su potom otišli u njenu kuću jer je rekla da je otišla doma da bi sprala krv. No tamo su našli tragove brisotina krvi i tu se nastavio očevid. U smeću kraj kuće su našli krvavu bijelu majicu, mokri WC papir sa zgužvanim klupkom smeđih dlaka, crne čarape, britvicu i plastični omot te nož.

Kriminalisti su zatim pregledali videomaterijale i račune od prethodnog dana, 27. studenoga. Na snimkama nadzornih kamera jasno se vidi kako časna u 14:47 ulazi u trgovinu u Importanne Galleriji i kupuje kuhinjski nož, koji plaća i sprema u bijelu torbu. Taj isti nož kasnije je pronađen u crnoj vrećici pokraj kontejnera za otpad kod njezina doma, s tragovima krvi i sitnim dlačicama. Našli su i podatke taksi vožnji od dana 'napada' i sva su joj saznanja i predočili. 

Psihijatrijska obrada u Klinici za psihijatriju nije ukazala na ozbiljnije psihičke poremećaje ili psihotično doživljavanje, iako je vještak utvrdio da joj je sposobnost uvida i upravljanja vlastitim postupcima bila djelomično smanjena, no ne značajno. Na temelju svega, tužiteljstvo je predložilo da sud časnu sestru kazni uvjetnom zatvorskom kaznom uz trogodišnji rok provjeravanja i novčanu obvezu za troškove postupka.

