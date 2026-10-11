Berlinu jako idu na živce pritisci Zagreba na Crnu Goru. Bruxelles ih već drži kao svoju 28. članicu

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen bila je u četvrtak prošlog tjedna u Podgorici neuobičajeno izravna. Domaćinima je ovaj put jasno i nedvosmisleno poručila da Europska unija vjeruje kako će upravo Crna Gora do 2028. godine postati 28. članica Unije, što nije baš uobičajeno za europske dužnosnike, koji u pravilu izbjegavaju baratati konkretnim obećanjima, a osobito datumima. Kad je prije nekoliko godina tadašnji predsjednik Europskog vijeća Charles Michel na Strateškom forumu na Bledu izjavio da Unija i zemlje kandidatkinje moraju biti spremne na proširenje do 2030. godine, njegova izjava i posebno spominjanje konkretne godine naišli su na mnoge kritike. Međutim, sad je bilo drukčije. Najava crnogorskog članstva u Uniji i naglašavanje konkretne godine naišlo je na odobravanje, osobito zbog činjenice da sve nije ostalo samo na praznim obećanjima. Naime, šefica glavnog izvršnog tijela EU usto je kazala da će Europska komisija uskoro predstaviti i tzv. mapu puta, u kojoj će precizirati što sve i do kada Crna Gora treba učiniti do kraja procesa da bi ušla u EU.