Bernardić ispunio uvjete: Ima 38 godina i mogao bi u penziju

Otkako se trese u SDP-u, mnogi prozivaju Davora Bernardića da ne bi imao gdje raditi da nema politike. No izgleda da mu to za tri mjeseca neće ni trebati jer ima uvjete za saborsku mirovinu. Pravo na saborsku mirovinu imaju svi koji su odradili barem dvije godine mandata u 6. sazivu Sabora, koji uz to imaju navršenih 55 (muškarci), odnosno 50 godina (žene) i odrađenih 20 godina staža. Ali i oni koji su bili zastupnici uzastopno od 6. saziva pa do 14. listopada ove godine, i to najmanje po dvije godine u svakom sazivu.

Upravo u tu kategoriju spada Bernardić sa svojih 38 godina. Zbog toga može u mirovinu za tri mjeseca, ali pod uvjetom da ima i 15 godina staža. Šef SDP-a nam ne odgovara na pozive pa nismo uspjeli doznati koliko ima godina radnog staža. Prema biografiji i njegovim izjavama, Prirodoslovno-matematički fakultet upisao je 1998. Bio je i jedan od najboljih studenata s prosjekom ocjena od 4,93, pa se i nakon studija zaposlio kao asistent na fakultetu. Tad se nije studiralo po “Bolonji” pa je preddiplomski studij trajao četiri godine. Da mu je trebalo i šest godina da diplomira, to bi značilo da je asistent od 2003., no na PMF-u doznajemo kako je zaposlen od 2009. Bio je na čelu Foruma mladih SDP-a od 2005. pa je bio i zastupnik u Gradskoj skupštini te je i uz fakultet zarađivao na instrukcijama. No sve to nije ulazilo u staž.

Zbog toga samo Bernardić zna ima li dovoljno staža za umirovljenje u listopadu ove godine. Inače, 6. saziv Sabora je konstituiran 11. siječnja 2008., a raspušten 28. listopada 2011. godine. Kukuriku koalicija je ukinula saborske mirovine, no Ustavni sud je 2014. djelomično poništio tu odluku. Od tada svi koji zadovoljavaju gore spomenute uvjete, a bili su zastupnici prije kraja 2011., imaju prava sa saborsku mirovinu. Da se Bernadić odluči mlad umiroviti, svaki mjesec bi mu sjelo na račun oko 9500 kuna. Naime, prosječna saborska mirovina iznosi 9595,01 kunu. Usporedbe radi, kad bi nekim slučajem završio u školi kao profesor, mogao bi mjesečno zarađivati oko 6500 kuna, kolika je prosječna plaća profesora.

Dakle, njemu se nerad, odnosno mirovina više isplati. No nije on jedini. Pravo na saborsku mirovinu ima i bivša šefica Porezne uprave Nada Čavlović Smiljanec (59), koja sjedi na optuženičkoj klupu zbog sumnje da je pogodovala poduzetniku. I Gordan Maras (44) može u listopadu u mirovinu, kao i Arsen Bauk (45), Milanka Opačić (50), Goran Beus Richembergh (53), Josip Đakić (58), Branko Grčić (54), Igor Dragovan (50), Habek Mario (46)...