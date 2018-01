Bernardić: Kazne savudrijskim ribarima treba podmiriti Vlada

Prvi čovjek SDP-a Davor Bernardić u subotu je u Krapini zatražio od Vlade RH da podmiri sve eventualne troškove ribarima kad dobiju kazne sa slovenske strane.

Bernardić je u Krapini, gdje je posjetio lokalnu organizaciju SDP-a i predstavio SDP-ov Plan za mlade, na pitanje novinara da komentira to što su Slovenci ovih dana poslali kazne hrvatskim ribarima uputio kritiku Vladi da nije riješila taj problem zadnjih godinu dana.

Od Vlade očekuje da podmiri sve troškove hrvatskim ribarima i da ni na jedan način njihova sudbina i sudbina njihovih obitelji bude ugrožena.

Podsjetio je da SDP ima dva vrlo jasna zahtjeva prema premijeru, vezano uz arbitražnu odluku, a to je da se jasno kaže što je Hrvatska dobila, a što izgubila i da se predstavi strategija izlaska iz te krize.

"Nije dovoljno otići na sastanak sa Cerarom. Nakon toga napraviti PR efekt gdje dođu dvojica premijera i gdje svaki drži svoju stranu. Dakle, Hrvatska treba ozbiljnu Vladu, ozbiljne političare i ozbiljnost u rješavanju problema. Treba napokon početi i raditi. U godinu i pol dana ništa nisu napravili. Samo guraju stvari pod tepih. 2016. su došli, 2017. je prohujala sa vihorom. Sada je 2018., a oni i dalje nemaju niti ideje niti vizije niti plana. Ovo je Vlada skandala i afera", zaključio je Bernardić.

Na novinarsko pitanje smatra li da bi Ladislav Ilčić trebao dati ostavku zbog svojih posljednjih izjava i kako komentira ograđivanje premijera i ministrice kulture porukom da je te izjave Ilčić dao kao predsjednik Hrasta, prvi čovjek SDP-a kaže da Ilčić treba što dalje ići od Vlade i politike.

"Kad tako nešto izjavite za žene izjavljujete da su žene bića drugog reda. To je slika i prilika ove Vlade. To su njihovi koalicijski partneri. Svaki dan je nova afera, svaki dan je novi skandal. Ja se pitam da li u toj Vladi ima itko tko nije pod aferom, u sukobu interesa ili pod skandalom", upitao je Bernardić te podsjetio na, kako je rekao, "zadnju svinjariju" vezanu uz obrazovnu reformu gdje su se na natječaj javili ljudi koji su falsificirali uvjete natječaja. Ti ljudi, kaže, provode obrazovnu reformu i mladima bi u Hrvatskoj trebali osigurati bolju budućnost.

"Kako falsifikatori mogu djeci osigurati bolju budućnost? Jedino što mogu reći je da Plenković štiti falsifikatore i prepisivače i da je očito da je u HDZ-u prepisivanje opet u modi. Od prepisivanja diplomskog rada, prepisivanja radova do prepisivanja natječaja", rekao je Bernardić.

Dodao je da ima jedan savjet za vladajuće da ako već trebaju prepisivati neka prepišu od SDP kao što to već neki sada čine.

'Plan za mlade' već se provodi

Bernardić je u Krapini, s članovima tamošnje organizacije Foruma mladih, predstavio nacionalnu kampanju "Plan za mlade" koju, kako je rekao, u toj stranci već provode, a cilj im je da mladi lakše dođu do posla i stana te ostanu u Hrvatskoj.

SDP, rekao je, provodi "Plan za mlade" odnosno provodi obrazovnu reformu na lokalnoj razini - od informatike u školama i građanskog odgoja do poduzetništva jer želi mladim ljudima osigurati bolje uvjete života i rada.

U zadnjih godinu dana Hrvatsku je napustilo 60 tisuća ljudi jer nemaju uvjete za život...Naš zadatak je da kroz "Plan za mlade" osiguramo najvažnije mjere za ostanak mladih odnosno da lakše dolaze do stana i posla, rekao je Bernardić te dodao kako su u kampanji okupili velik broj mladih te da im svakodnevno šalju svoje ideje i prijedloge.

Lakše do stana - kroz ugovore za stalno, kroz priznavanje studentskog rada u radni staž, kroz set mjera za poticanje zapošljavanja. Lakše do stana - kroz sufinanciranje najma i kroz izgradnju stanova za najam, poručio je te ustvrdio da 75 posto građana u Hrvatskoj ne može kupiti svoju nekretninu i da se tu pogodovalo bankama.

"Mi stvari sad želimo vratiti u fokus", dodao je.

Kroz poruku "lakše do posla" Bernardić ističe vježbeništvo kao jedan od temeljnih uvjeta da mladi ljudi dobiju priliku kod poslodavca, da ostanu na poslu i da dobiju ugovore za stalno. Mladi ne smiju biti besplatna radna snaga, dodao je te istaknuo cilj SDP-a da se studentski i volonterski rad priznaju u radno iskustvo.

"Drago mi je što danas u Krapinsko-zagorskoj županiji zajedno s forumašicama i forumašima možemo poslati ovu poruku, pozvati mlade da nam se priključe u izgradnji bolje, sretnije Hrvatske koja osigurava budućnost za mlade ljude i da nam se priključe u pisanju njihovog plana, Plana za mlade – uključi se, kreiraj, to je tvoj plan", poručio je Bernardić.

'Kritike predsjednice na račun Vlade dio su njezine predizborne kampanje'

Nedavne kritike koje je predsjednica Republike uputila hrvatskoj Vladi, predsjednik SDP-a Davor Bernadić u subotu je nazvao dijelom njene predizborne kampanje, odnosno pozicioniranja unutar HDZ.

"Predsjednica kritizira Vladu, dakle one koji su je podržali u utrci za Pantovčak. Ja to ne mogu iščitati nikako drugačije nego kao dio nekakve predizborne kampanje ili možda pozicioniranje u samom HDZ-u, struje koja je kontra Plenkovića", rekao je Bernardić u Krapini gdje je bio na predstavljanju Plana za mlade.

Po njemu, to je bila samo kritika radi kritike i tu nema nikakvog rezultata. SDP je, dodao je, puno konkretniji i jasniji u kritici prema vladajućima, cijelu je godinu nudio plan i rješenja kroz 20 zakonskih prijedloga.

"Dakle, mi ne kritiziramo, mi nudimo rješenja za građane. Sufinanciranje najma, lakše do stana, lakše do posla, ugovori za stalno, to je ono što mi nudimo. Dakle, mi problem rješavamo, ne kritiziramo", izjavio je Bernardić.

'O stranci se razgovara u stranci'

Bernardić je vrlo šturo odgovorio na upite o nadolazećoj konvenciji stranke i mogućnosti da na njoj bude smjenjen. Kratko je poručio da se o stranci razgovara u stranci, a o problemima građana i njihovim rješenjima u javnosti.

"Za konvenciju mogu reći da će biti održana u rokovima koje smo si zadali i bez brige sve će biti u redu", kratak je bio Bernardić ne 'otkrivajući' točan datum Konvencije. Kratko je samo zaključio - biti će.

Uz Bernardića u Krapini su bili njegovi domaćini župan Željko Kolar i saborski zastupnik te potpredsjednik Hrvatskog sabora Siniša Hajdaš Dončić.