Bernardić: Neću dati ostavku na mjesto predsjednika SDP-a

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izjavio je u četvrtak da neće podnijeti ostavku na svoju dužnost, pozvavši sve u stranci da, sukladno demokratskim procedurama, štite SDP, čuvaju socijaldemokraciju i poštuju statut stranke.

Bernardić kaže da je sada najvažnije smiriti loptu i o problemima razgovarati u stranici, a pismo 90 nezadovoljnih članova SDP-a primio je na znanje.

- Ono je namijenjeno meni i ja ga ne mislim dijeliti ni sa kime, a što se tiče formalnih zahtjeva, nikakav formalan zahtjev nisam dobio sukladno statutu i stranačkim pravilima - rekao je na predstavljanju SDP-ovih mjera za povećanje mirovina.

Dodao je kako nije ugodno raditi u takvom okruženju, jer je to već šesti li sedmi pokušaj rušenja predsjednika SDP-a.

- Način na koji se to radi nije dobar, podsjeća me na puč, anarhiju. To ne smijemo raditi, u stranci moramo razgovarati kritički o brojnim problemima, ali isključivo na tijelima stranke, poštujući ono što smo sami donijeli, naš statut koji nam omogućava da funkcioniramo normalno, po pravilima, kao demokratska stranka u demokratskoj zemlji - ustvrdio je.

Zadržati dostojanstvo i osjećaj pripadnosti SDP-u

Upitan hoće li biti sankcija prema ljudima koji su mu okrenuli leđa, rekao je da je sada najbitnije "zadržati ljudsko dostojanstvo i osjećaj pripadnosti samom SDP-u", pa apelira da to svi zajedno naprave.

Zahvalio je svima koji mu ovih dana daju potporu i povjerenje te poštuju dijalog kroz stranku, statut i vrijednosti demokracije.

Upitan zbog čega potpisnici pisma nisu mogli biti na sjednici Predsjedništva SDP-a, Bernardić je rekao da su svi bili do kraja i nisu bili zamoljeni da izađu, riječ je o pogrešnim informacijama.

- Tko je zamolio koga i što je prepričavao u medijima, u to ne mogu ulaziti jer kao predsjednik stranke moram govoriti istinu i poštovati stranačka tijela - naglasio je.

Bernardić je najavio da će teme na Glavnom odboru SDP-a biti priprema za europske izbore, nadopunjavanje stranačkih savjeta i razgovor o unutarstranačkim politikama.

Najavio je radno ljeto za SDP-ovce.

- Danas ovdje predstavljamo plan za povećanje mirovina, sljedeći tjedan plan za poljoprivredu, čeka nas radno ljeto gdje ćemo uložiti puno vremena i truda. Zato pozivam sve članove, kao i saborske zastupnike i rukovodstva, da se pripreme, jer nas čeka puno posla - Kaže Bernardić.

Vidović i Grčić suprotno o stanju u SDP-u i sankcijama za potpisnike pisma

Komentirajući situaciju u SDP-u nakon pisma 90 uglednih članova, koji su zatražili da Davor Bernardić podnese ostavku na dužnost predsjednika stranke, politički tajnik SDP-a Davorko Vidović smatra kako oni koji su na taj način izašli izvan stranačkog statuta trebaju biti na neki način sankcionirani, dok se saborski zastupnik Branko Grčić protivi sankcijama jer treba sačuvati stranku i zadržati ljude u SDP-u.

Vidović smatra kako nije normalno u javnosti komentirati kolege i predsjednika stranke, te da se situacija u stranci mora mijenjati jer je to preduvjet za komuniciranje bilo kakve politike.

Vidović: Unošenje kaosa i nereda

- Svjestan sam da govoriti o bilo kakvoj politici dok imamo ovakvo stanje, pritisak i unošenje kaosa i nereda, ne izgleda previše obećavajuće i uvjerljivo - rekao je Vidović nakon predstavljanja SDP-ovih mjera za porast mirovina.

Smatra kako se svakoga može zamijeniti, ali za to postoje procedure. "U demokraciji ono što je većina izglasala je opće važeće za sve, pa i one koji se s time ne slažu", rekao je.

Upitan trebaju li biti sankcionirani oni koji se bune protiv Bernardića, rekao je kako "oni koji izlaze izvan okvir statuta moraju biti na ovaj ili onaj način sankcionirani, o tome nema nikakvih dvojbi".

- Hoće li to biti sankcije tipa da ih se još jednom upozori, kao što je to učinilo Predsjedništvo neki dan, da se kaže da to nije statutarno, politički korektno i da je to štetno za stranku, ili će to biti nešto više ne znam, ali je neprihvatljivo ponašanje koje su javno demonstrirale neke naše kolege difamirajući stranku već 19 mjeseci - kaže Vidović.

Podsjetio je kako se 17 dana nakon izbora Bernardića pisalo da ga treba promijeniti i da je nesposoban, 27 dana nakon izbora pisalo je da je SDP u rasulu i kaosu... "Riječ je o proizvođačima kaosa od prvog dana, radi se o želji dijela ljudi da rezultat izbora u stranci promijene na pomalo nasilan način", zaključio je Vidović.

Grčić: Sankcije nisu prihvatljive

SDP-ov saborski zastupnik Branko Grčić poručio je pak kako sankcije za stranačke drugove nisu prihvatljive jer treba sačuvati jaki SDP.

- Apsolutno ne, treba sačuvati SDP i sve te ljude zadržati u SDP-u. Postoje legalne procedure, ako netko nešto želi neka izvoli i bavi se time. Sve drugo je za mene neprihvatljivo - rekao je Grčić.

- Ja sam napisao svoje pismo i mislim da sam realno rekao kakvo je trenutno stanje - duboka podjela koja za mene osobno nije prihvatljiva. Jasno sam rekao da komunikacijski kanal treba otvoriti, da su meni u stranci važni i Komadina i Obersnel i Hajdaš i Bernardić. Svi su mi važni, sve želim vidjeti u SDP-u i želim jaki SDP - rekao je Grčić.