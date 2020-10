Bernardić: Nisam vođa pobune. Ni u ludilu neću podmetati Peđi

Promjene se mogu dogoditi sa dijalogom, sa uvažavanjem, kaže Bernardić i nastavlja da je izostao dijalog i da je to svima lekcija za buduće djelovanje

<p>Uoči sutrašnje sjednice Glavnog odbora SDP-a bivši šef SDP-a <strong>Davor Bernardić</strong> za <strong><a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/bivsi-predsjednik-sdp-a-davor-bernardic-za-novu-tv-odgovorio-na-pitanje-je-li-on-vodja-pobune---623531.html">Novu TV</a></strong> rekao je da on nije vođa ponude u stranci te da <strong>Peđa Grbin</strong> ima njegovu punu podršku i da će znanjem i iskustvom pomoći u razvoju stranke.</p><p>- Ono što je nužno je u stranci nastaviti razgovarati. Bitan nam je dijalog i zajedništvo - rekao je Bernardić.</p><p>Kaže da Grbinu ništa ne zamjera i očekuje da će mu stranka dati punu podršku u kadroviranju. </p><p>- Ne bi bilo normalno da stranka odbije njegova kadrovska rješenja na Glavnom odboru, jer predsjednik mora imati podršku. Ne smije mu se događati ono što se meni događalo zadnje 4 godine - rekao je.</p><p>No za Klub zastupnika kaže da je tu drugačija situacija.</p><p>- Klub je funkcionirao kao tijelo gdje su se odluke donosile razgovorom i dogovorom. To je bila praksa i moja i Milanovićeva. Promjene se mogu dogoditi sa dijalogom, sa uvažavanjem - kaže i nastavlja da je izostao dijalog i da je to svima lekcija za buduće djelovanje.</p><p>- Stranka treba funkcionirati sa puno više dijaloga i kad su kadrovske promjene u pitanju. Mi nismo kao HDZ. Mi nismo mijenjali ljude bez njihove suglasnosti. Apeliram i pozivam na dijalog i zajedništvo - dodao je.</p><p>Na pitanje hoće li podmetati novom šefu kaže ni u ludilu i da ne želi da Grbin prolazi što je on prolazio. Ne očekuje buru na sjednici.</p><p>- Njegova retorika je nepromijenjena zadnjih godina koliko je u politici, sasvim sigurno je da za istupe ima veliku podršku u narodu. Svatko ima svoj stil. Ja odobravam stil u kojem nitko nema pravo reći kako bi se netko drugi trebao ponašati. Čim si u javnom prostoru moraš biti prihvatiti polemiku. Zašto ne bi Predsjednik RH imao pravo odgovoriti na javne prozivke koje su se dogodile u javnom prostoru? - rekao je o Milanoviću.</p>