Bernardić o Severini: 'Nitko nije zaštićen od nepravde ako je nasuprot velika količina novca'

Zastupnik Socijaldemokrata Davor Bernardić osvrnuo se za saborskom govornicom na slučaj Severine i iživljavanje sudstva nad njom.

- Odluka da se dijete vraća ocu pokazuje svu pravosudnu kaljužu. Kakvo je to pravosuđe koje je uopće donijelo u početku presudu da se dijete dodjeljuje ocu, bez da majka sudjeluje u skrbništvu i odgoju? To nije normalno. I to pokazuje da ama baš nitko nije zaštićen od nepravde ukoliko s druge strane stoji velika količina novca ili političkog utjecaja - naglasio je.

Govoreći o katastrofalnom stanju u pravosuđu istaknuo je kako brojne afere otkrivene zadnjih sedam godina još uvijek nemaju svoj pravosudni epilog.

- I u tom ozračju se bira glavni državni odvjetnik. Svakim danom je povjerenje u sustav sve više poljuljano, ljudi su izgubili vjeru u institucije - dodao je, a nije izostavio ni paljbu po zagrebačkoj gradskoj vlasti.

- Kad smo mislili da ne može gore, nova zagrebačka vlast svaki tjedan upada novu aferu. Pored namještanja natječaja za podzemne spremnike, za tramvaje, za biootpad, za robotske kosilice, ovih dana upadaju u sve dublji mulj pročistača voda - kazao je.