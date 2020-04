Beroš: Bio bi grijeh dobiti gol u zadnjoj minuti teške utakmice

Još je dvoje ljudi u Hrvatskoj umrlo zbog korona virusa. Muškarac (91) s Murtera bio je kronični bolesnik i preminuo je u Šibeniku, a u Klinici ‘Fran Mihaljević’ u Zagrebu preminuo je 46-godišnjak iz Pregrade. On je, kao i drugi muškarac srednjih godina koji je preminuo dan ranije, imao težak poremećaj rada pluća posljednjih dana, rekla je Alemka Markotić. Istaknula je da su liječnici radili najbolje što su mogli.

- Čuvajte se, nitko nije imun na teži oblik bolesti - rekla je naglasivši da nije pravilo da mlađi obolijevaju, ali da ih može biti. Iz Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije rekli su da je muškarac (46) u zabočku bolnicu primljen 28. ožujka. On je bio prvi oboljeli u Zagorju, a odmah su ga stavili na respirator i stabilizirali.

No dan kasnije su ga prebacili na ‘Fran Mihaljević’ gdje su ga liječili do ponedjeljka, kad je preminuo tijekom dana. Napominju da se radilo o nepokretnom pacijentu zbog posttraumatske tetraplegije te da je bolovao od arterijske hipertenzije i adipoziteta.

Daleko od talijanskog scenarija

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je kako je danas bilo 60 novooboljelih te se broj zaraženih popeo na 1282, a na respiratoru je 35 ljudi. No, zabilježili su i veći broj onih koji su ozdravili od korone, a njih je 167. Prošlo je 19 dana otkad je Beroš proslijedio alarmantnu poruku - da nas čeka talijanski scenarij, ako se Hrvati ne uozbilje i ne budu se pridržavali mjera. Brojke nam sada idu u korist i kažu da smo taj crni scenarij za sada izbjegli. Štoviše, daleko smo od njega, jer se prema tom tempu predviđalo 5600 oboljelih za današnji dan.

Na dan kad je Beroš upozorio, imali smo 128 oboljelih, gotovo zanemarivo u odnosu na današnji broj. No tad nismo znali koliko će rasti postoci i brojevi. Škole, vrtići, restorani i kafići već su bili zatvoreni, ali parkovi su još bili puni.

Mi kontroliramo tijek epidemije

Uslijedilo je zatvaranje igrališta, a dva dana nakon Beroševe poruke Zagreb je uzdrmao najjači potres u 140 godina. Postojao je strah da će bijeg građana na ulice i veliko okupljanje izazvati skok u broju zaraženih, no do toga nije došlo. Ministar Beroš nam kaže da se dobro držimo, ali da još ništa nije gotovo.

- Epidemiološko stanje u Hrvatskoj je dobro. Dvije trećine oboljelih nalazi se na kućnom liječenju s malim i vrlo blagim simptomima, a među hospitaliziranima ih je najviše sa srednje teškim simptomima, osim skoro četrdesetak na respiratorima. Nažalost, 18 pacijenata je umrlo, ali je taj broj među najnižima u Europi. U svakom slučaju, najviše zahvaljujući građanima koji su uglavnom u svojim domovima, poštuju međusobnu fizičku udaljenost i održavaju osobnu higijenu s jedne strane, te naporima zdravstvenih djelatnika s druge, Hrvatska kontrolira tijek epidemije, a ne ona nas. No, ne smijemo se zavaravati. Slika talijanskog scenarija mora nam biti opomena. I dalje nas vreba mogućnost pogoršanja ove povoljne slike ako promijenimo ponašanje. Zato moramo biti strpljivi i uporni kako bismo učinkovito došli do kraja, a nadam se da i to nije tako daleko - poručuje ministar Beroš za 24sata.

Tog 20. ožujka glasno je opomenuo građane jer je broj oboljelih skočio za 22 posto pa je ministar strahovao da bi tim tempom 3. travnja imali 2070 oboljelih, a danas bi došli do broja 5600. Uvedene mjere i razboritost građana doveli su nas daleko od predviđenog broja. No ministar i dalje nogometnim rječnikom upozorava: “Nemojmo da dobijemo gol u zadnjoj minuti!”.

'Ne smijemo sada popustiti'

- Tijekom svih ovih tjedana shvatili smo, a najvažnije je i da su gotovo svi građani prihvatili važnu istinu da sami možemo najviše učiniti za sebe i druge. Gledajući stanje u drugim zemljama, posebno u Italiji ili Španjolskoj, SAD-u ili u Sloveniji i Srbiji, vidimo da je naša svakodnevna razmjena informacija s građanima i tijesna zajednička suradnja na provođenju mjera samozaštite dala ove rezultate. Bio bi grijeh, kako je nekidan rekla kolegica Alemka Markotić, da u ovoj teškoj i za nas, za sada, rezultatski povoljnoj utakmici, dobijemo gol u zadnjoj minuti. Radi svih nas i zbog silno uloženog truda i svih odricanja građana to ne bismo smjeli dozvoliti. Vjerujem da idemo putem uspjeha – rekao nam je Beroš