Beroš: 'Nije bitno tko je snimao razgovor nego je bitan sadržaj'

Najavila sam tužbu, tužba je spremna i bit će predana sutra do 12 sati. Skandalozno je da me stavio na spikerfon i da je tamo bilo pet do šest ljudi, izjavila je večeras Dijana Zadravec

<p>U sobi je bilo više od pet, šest ljudi, probali smo detektirati i svakako ćemo naći onoga koji je snimao. No ja bih vas zamolio da se orijentiramo na sadržaj razgovora, on je bitan.</p><p>Osvrnuo se tako na objavljene snimke razgovora sa stranačkom kolegicom i zamjenicom ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice Dijanom Zadravec ministar zdravstva<strong> Vili Beroš</strong>. Novinari su upitali Beroša je li pokrenuo internu istragu tko je snimio i objavio snimku razgovora, na što je poručio kako u ovom trenutku, tijekom COVID-19 ugroze, na to ne želi gubiti vrijeme. Na opasku kako je sudjelovao u neovlaštenom snimanju razgovora, nije ništa komentirao, nego je otišao.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Snimka Beroša i Zadravec </strong></p><p>S druge strane, Zadravec tvrdi da je htjela upozoriti na koruptivno stanje u KBC-u Sestre milosrdnice.</p><p>- Beroš nije u pravu. Odredbe Natječaja za ravnatelja (svih) KBC-ova, pa tako i KBC-a Sestre milosrdnice, kojim se osobama protiv kojih se vode postupci oduzima pravo na sudjelovanje u Natječaju duboko su protivne zakonu te osnovnim ljudskim i ustavnim pravima - rekla je Zadravec.</p><p>Politička platforma Možemo ustvrdila je da je navedena snimka razgovora ministra zdravstva i njegove stranačke kolegice dokaz kako HDZ vlada Hrvatskom.</p><p>- HDZ je normalizirao klijentelizam i nepotizam. Ova afera jasno pokazuje i da je ministar Beroš dio HDZ-ove klijentelističke mreže - kažu iz Možemo.</p>