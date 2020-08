'Razgovor Zadravec i Beroša je kao jeftin trećerazredni film'

<p>Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) ustvrdila je da politika "drži sve konce u svojim rukama", pa ako je možda i postojala iluzija da nije tako, uvjerili da smo da smo bili u teškoj zabludi, osobito kada je riječ o upravljačkim pozicijama u javnom sektoru, zdravstvu pogotovo.</p><p>HUBOL je u utorak navečer uputio priopćenje u kojemu stoji kako smo "danas na veliku žalost i sramotu svih djelatnika KBC 'Sestre milosrdnice', mogli čuti prijeizborni politički razgovor između aktualnoga i tadašnjega ministra zdravstva i predstojnice Zavoda za radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, kandidatkinje u tadašnjem natječaju za ravnatelja/icu".</p><p>Istaknuto je kako su se "u krajnje neugodnom, za dvoje visokih intelektualaca neprimjerenom i na trenutke ponižavajućem razgovoru, čule prijetnje, prikrivene ucjene, nadvikivanja... kao u jeftinom, trećerazrednom filmu".</p><p>HUBOL smatra da bi u nekim drugim, uređenim, zemljama u kojima se poštuju visoki etički standardi, ovakav sadržaj i način komunikacije bio javno osuđen, a akteri(ca) sramotnoga dijaloga ucjene i prijetnji udaljena iz svih bitnih javnih i ostalih društvenih funkcija.</p><p>"I time bismo dosegnuli tek civilizacijski minimum suvremenoga društva", istaknuto je.</p><p>HUBOL je ustvrdio da se neodgodivo treba promijeniti načina kadroviranja u javnom zdravstvu, da izbor ravnatelja jednog KBC-a ne može i ne smije biti predmet političkih prepucavanja, ucjena i prijetnji. Izbori ravnatelja zdravstvenih ustanova moraju biti transparentni i temeljeni na stručnim i organizacijskim sposobnostima kandidata, u cijelosti i isključivo bez utjecaja političkoga kadroviranja.</p><p>Kad dođemo do te razine, uvjereni smo da će zdravstveni sustav konačno biti uspješno reformiran, a do tada teško, zaključio je HUBOL.</p><h2>Oštra osuda pokušaja diskriminacije liječnika</h2><p>HUBOL je u utorak navečer u drugom priopćenju pak oštro osudio pokušaje diskriminacije i mogućega protupravnog postupanja prema liječnicima i ostalim djelatnicima u zdravstvenom sustavu.</p><p>U priopćenju se podsjeća da je već prvoga dana po povratku s godišnjih odmora hrvatske liječnike dočekao obrazac, različit od ustanove do ustanove, kojim se procjenjuje epidemiološki rizik za zarazu SARS-CoV-2 virusom tijekom godišnjeg odmora.</p><p>U pojedinim ustanovama pitanjima se pak zadire u privatnost djelatnika, te ih uprave obavještavaju da im "neće biti isplaćena plaća ako od COVID-19 obole zbog svog 'skrivljenog' ponašanja".</p><p>HUBOL je upozorio da se, zbog neujednačenosti anketa, izjava i obrazaca po hrvatskim bolnicama, te nepostojeće pravne osnove, postavlja pitanje po čijem su naputku izrađeni, a ako su potrebni zašto nisu jedinstveni za cijeli zdravstveni sustav.</p><p>U HUBOL-u smatraju da se time diskriminira zdravstvene djelatnike u odnosu na ostalu populaciju, jer se samo njih planira "kažnjavati". </p><p>Navode da je ministar zdravstva demantirao da će liječnici biti zakinuti za plaću, ali ih svejedno dijeli u tri kategorije (zaraženi na poslu, van posla i bolesni).</p><p>Dakle, pita HUBOL, način zaraze s COVID-19 kategorizira se jedino kod hrvatskih liječnika, te tvrdi da je "razvrstavanje i penaliziranje samo jedne skupine građana na temelju načina kako su se razboljeli jasno diskriminatorno i neustavno i uz to stručno neutemeljeno".</p><p>HUBOl je u priopćenju podsjetio da je, prema hrvatskim zakonima, neisplata plaće za obavljanje posla u skladu s Ugovorom o radu, kazneno djelo i da će hrvatski liječnici, ako njihova prava budu budu kršena i opet biti prisiljeni ponovo se uputiti na sud.</p>