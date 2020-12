- Zato smo danas iznijeli nastojanja koja ministarstvo radi u smislu ujedna\u010davanje klini\u010dke prakse lije\u010denja od koronavirusa. Mnoge bolnice koje se nisu bavile infektolo\u0161kim bolesnicima, sad su suo\u010dene s velikim brojem takvih bolesnika i njihovi specijalisti sudjeluju u lije\u010denju, no potrebna je kontinuirana izmjena suradnje i smjernica da tijek lije\u010denja bude ujedna\u010den. Zato je Hrvatski zavod za hitnu medicinu uspostavit \u0107e u svim ustanovama video konferencijske telemedicinske centre gdje \u0107e zdravstveni djelatnici mo\u0107i pitati sve \u0161to ih zanima u vezi lije\u010denja - rekao je ministar Bero\u0161.\u00a0

Osvrnuo se i na bonuse zdravstvenim radnicima.\u00a0

- Uva\u017eavaju\u0107i iznimne uvjete rada u kontekstu pandemije odredili smo posebnu nagradu na pla\u0107u u visini od 10% osnovne pla\u0107e radnicima u sustavu zdravstva. Zbog specifi\u010dnog oblika obra\u010duna pla\u0107a mogu\u0107e je da su pojedini zdravstveni djelatnici pri premje\u0161taju u nove ustanove ostvarili prekovremene sate, dijagnostiku i sli\u010dno koje su bile ve\u0107e pa \u0107e im se omogu\u0107iti da izaberu opciju koja im je najpovoljnija, a zaostaci \u0107e se isplatiti s pla\u0107om za prosinac - poru\u010dio je.\u00a0

Komentirao je i apel znanstvenika te rekao kako oni, po njegovom mi\u0161ljenju, \u0161alju ohrabruju\u0107u poruku jedinstvenog stava struke jer je bilo \"razli\u010ditih tonova koji su bili kontraproduktivni\".\u00a0

- Mi\u0161ljenja smo da su sve na\u0161e odluke temeljene na struci i znanosti i kad se tako i\u0161\u010ditava apel, onda je jasno da je ve\u0107ina njihovih zahtjeva u potpunoj suglasnosti s preporukama Sto\u017eera. Polazi\u0161na to\u010dka nam je znanost - rekao je.\u00a0

Odgovaraju\u0107i na pitanja komentirao je i izjavu \u017eupana Radimira \u010ca\u010di\u0107a koji je rekao da su najodgovorniji rekli da mjere ne daju rezultate, da su svjesno lagali.

- Nisam svjesno lagao kad je rije\u010d o \u010dinjenicama. I danas sam rekao da je po broju oboljelih Hrvatska me\u0111u najpogo\u0111enijima. Rije\u010d je o u\u010dinku mjera. U\u010dinci tih mjera nisu onakvi kakve bismo \u017eeljeli, mo\u017eda se to odnosi na to. No, sa \u017eupanom \u010ca\u010di\u0107em sam razgovarao u nekoliko navrata i na\u0161 stav je jedinstven. Smanjenje kontakata sigurno \u0107e smanjiti \u0161irenje virusa. Sigurno nitko namjerno nije prikazivao neu\u010dinkovitost mjera. \u010carobnog \u0161tapi\u0107a nema, prilago\u0111avali smo se iz dana u dan, tra\u017eili balans. Kad pogledate rezultate na nivou Europe i svijeta, nema velikih odudaranja - poru\u010dio je Bero\u0161.\u00a0

Komentirao je situaciju na Bra\u010du gdje navodno nedostaje ginekologa.

- Od ranije se susre\u0107emo povremeno da nedostaje lije\u010dnika u primarnoj zdravstvenoj za\u0161titi. Potrebne su reforme, dio njih je usmjeren prema tome. Cilj Vlade je osigurati dostupnost zdravstvene za\u0161tite. Vjerujem da \u0107emo uspjeti u tome. Ne znam to\u010dno za situaciju na Bra\u010du, vidjet \u0107emo koje su mogu\u0107nosti - dodao je.\u00a0

\u0160to se ti\u010de srednjo\u0161kolaca koji kre\u0107u na online nastavu od 14. prosinca, Bero\u0161 je rekao kako se oni do \u0161kole voze javnim prijevozom te da \u0107e oni ovom odlukom smanjiti nepotrebne kontakte.\u00a0