Božinović: Inspektori su jednu tvrtku kaznili s 30 tisuća kuna

<p>Ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović</strong> izjavio je u ponedjeljak na sjednici vlade da su i nakon početka primjene izmijenjenog Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti glavni ciljevi i dalje, prevencija i edukacija građana, uz mehanizme koji sada omogućuju i kažnjavanje.</p><p>- Od prošle sjednice vlade počela je primjena izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Više puta smo istaknuli da će se građani prvenstveno upozoravati na epidemiološke mjere, jer nam je cilj bio i ostao i dalje prevencija i edukacija. Međutim navedenim zakonom omogućeni su mehanizmi koji će se koristiti za kažnjavanje u slučajevima kada se i nakon upozorenja odgovorne osobe građani ne budu odgovorno ponašali - rekao je Božinović.</p><p>Izvijestio je kako su od zadnje sjednice vlade na prijedlog županijskih stožera Primorsko-goranske i Varaždinske županije donijeli dvije odluke o uvođenju strožih epidemioloških mjera koje će biti na snazi do 21. prosinca ove godine.</p><h2>Strože mjere u Varaždinskoj i Primorsko-goranskoj županiji</h2><p>- Za područje Varaždinske županije to uključuje zabranu održavanja javnih događanja i okupljanja za više od 20 osoba, privremenu obustavu profesionalnih umjetničkih izvedbi, izložbi i sajmova. Preporuku da se privatna okupljanja ograniče na najviše dva kućanstva, a na okupljanju smije biti do deset osoba. Sve prodavaonice, trgovine moraju ograničiti broj kupaca koji borave u njima, za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 kvadratnih metara površine, na ulazu mora biti istaknuta obavijest o broju kupaca u objektu - kazao je Božinović.</p><p>Za Primorsko-goransku županiju nove mjere uključuju ograničenja broja osoba na profesionalnim umjetničkim izvedbama i programima te kino projekcijama na 50. Za starije i rizične skupine preporuka je da ne koriste javni gradski i prigradski prijevoz od šest do 8,30 sati, osim u opravdanim slučajevima.</p><p>- Inspektori ravnateljstva Civilne zaštite izvršili su ukupno 2696 nadzora poslovnih subjekata te su izdali 57 usmenih upozorenja kojima su otklonjeni nedostaci tijekom nadzora. Bit će podnesen jedan prekršajni nalog u iznosu od 30.000 kuna zbog kršenja mjera o zabrani rada - izvijestio je Božinović.</p><p>Dodao je kako su pripadnici Državne intervencijske postrojbe izvršili 1778 nadzora te utvrdili 265 nepravilnosti, od kojih ih je 237 uklonjeno na licu mjesta. Inspekcije su na daljnje postupanje uputile 92 službene zabilješke.</p><h2>Policija provela nadzor nad preko 11 tisuća objekata</h2><p>- Policijski službenici proveli su nadzor nad ukupno 11.090 objekata i događaja, pri čemu je u sedam objekata utvrđeno kršenje mjera i bit će podneseno sedam prekršajnih naloga. Temeljem zaprimljenih dojava utvrdili su ukupno 82 kršenja mjera samoizolacije građana, a zbog počinjenog kaznenog djela širenja i prenošenja zarazne bolesti bit će podneseno pet kaznenih prijava - kazao je Božinović.</p><p>Postavljeni su i dodatni kontejneri i šatori te 34 uljna radijatora za potrebe medicinskih ustanova s područja Grada Zagreba, Primorsko-goranske, Šibensko-kninske, Karlovačke i Istarske županije.</p><p>- Ravnateljstvo Civilne zaštite izdalo je 1.449.000 artikala zaštitne opreme, odnosno 110 tona, a primatelji su medicinske ustanove i ustanove socijalne skrbi. U logističkom centru ravnateljstva u Jastrebarskom te regionalnim skladištima u Rijeci, Osijeku i Splitu ima oko 10,7 milijuna različitih artikala, to jest 890 tona zaštitne opreme - zaključio je Božinović.</p>