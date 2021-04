Jedna od tvrtki kojima je ministar Vili Beroš potpisom odobrio milijunski posao na projektu eBolnice, bavi se, između ostalog, i cvjećarstvom. Naime, Ministarstvo zdravstva raspisalo je u srpnju prošle godine natječaj za “usluge izrade projektne dokumentacije i tehničke specifikacije (Grupa A) te usluge stručnog koordinatora” (Grupa B) u ovom projektu.

Procijenjena vrijednost Grupe A iznosila je 3.36 milijuna kuna bez PDV-a, a na natječaj je stigla samo jedna ponuda, potvrdili su nam iz ministarstva.

Javila se zajednica ponuditelja koja se sastoji od dvije firme: Dimeros i Navada, i ponudili su 10 tisuća kuna nižu cijenu - 3.35 milijuna kuna, odnosno 4.19 milijuna kuna s PDV-om. Pregledali smo poslovanje ovih dviju tvrtki i primijetili neobičan detalj. Recimo, tvrtka Dimeros u sudskom registru redom navodi kako se bave, između ostalog, savjetovanjem u vezi s poslovanjem, računalnim i srodnim djelatnostima, uslugama informacijskog društva...

Aranžiranje cvijeća i IT

Na službenim stranicama ističu da su ovlašteni zastupnik Malwarebytes sigurnosnih programa za Hrvatsku, da sudjeluju u poslovima modeliranja poslovnih i informatičkih projekata... Prema servisu Poslovna Hrvatska, godinu dana prije apliciranja na natječaj, imali su prihode od 2.85 milijuna kuna, a u 2018. su uprihodili 2.21 milijun kuna.

S druge strane, tvrtka Navada u sudskom registru, pod predmetom poslovanja, redom ističe kako se bave aranžiranjem cvijeća i izradom cvjetnih aranžmana od živog i umjetnog cvijeća i ostalih dekorativnih materijala, zatim uređivanjem interijera cvijećem i ukrasnim biljem, dizajniranjem i oblikovanjem vrtova...

Tek od petnaestog mjesta u predmetima poslovanja istaknuto je pružanje usluga informacijskog društva, promidžbe, istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja, kao i računalne i srodne djelatnosti, izrada, održavanje i dizajniranje web stranica i portala, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, proizvodnja elektroničkih komponenti i elektroničkih ploča...

Na službenim stranicama Navade istaknute su tri stavke: IT usluge, poslovno savjetovanje te usluge aranžiranja i dekoriranja.

Svaka je pojedinačno objašnjena pa tako u IT uslugama nude, osim ponude računalne opreme, i integrirana rješenja vezana uz računalne sustave, analize trenutnog stanja, planiranja, dizajniranja i razvoj informacijskih sustava. Navode da nude i poslovna programska rješenja. Što se tiče poslovnog savjetovanja, Navada tvrdi da, između ostalog, pruža savjetovanja vezana uz poslovno upravljanje, korištenje IT tehnologija te standardizaciju poslovnih procesa.

"Nešto neobično"

Treća stavka podrazumijeva usluge aranžiranja i dekoriranja od kojih izdvajaju, između ostalog, uređenje prostora za svadbene i druge svečanosti, aranžiranje i dekoracije stolova za mladence i goste, profesionalne balonske dekoracije, najam ukrasnih košara za kitice i zahvalnice...

Naglašavaju da pružaju “nešto neobično, posebno, što će zadiviti svakog gosta.” Ovu posljednju stavku obogatili su i galerijom cvjetnih aranžmana među kojima se ističe ona sa sajma vjenčanja, na kojoj s buketima pozira bivša misica Aleksandra Grdić.

Tvrtka Navada, prema Poslovnoj Hrvatskoj, nema zaposlenih, a u godini prije apliciranja na natječaj, ostvarila je tek 1100 kuna prihoda.

"IT djelatnost od osnutka"

Javili smo se direktorici i vlasnici Mireli Žagar i zamolili ju da nam pojasni koliko dugo se bave IT uslugama, je li im primarni posao cvjećarstvo te jesu li ikad prije natječaja radili u zdravstvu i izradama projektnih dokumentacija i tehničkih specifikacija u IT sektoru.

Uskoro je stigao odgovor u kojem gospođa Žagar navodi da je od osnutka tvrtke dio predmeta i opsega poslovanja i IT djelatnost.

Navela je i da, kao i svaki d.o.o., tvrtka Navada ima registrirano više djelatnosti te da im primarni posao nisu usluge aranžiranja i dekoriranja, a na pitanje o ranijim angažmanima, odgovara da je Navada radila na poslovima pružanja IT usluga i izrada dokumentacije, “te i na ovom konkretnom projektu ponudivši nama raspoložive suradnike traženih stručnosti, specifičnog iskustva i referenci.”

Iznenađenje zbog cvjećarstva

Javili smo se i direktoru i vlasniku druge tvrtke iz zajednice ponuditelja, gospodinu Miljenku Jakopoviću iz Dimerosa. Potvrdio nam je da su surađivali s Navadom.

- Tako je, ako ste mala firma kao Dimeros, uobičajeno je da uđete u zajednicu ponuditelja. Koliko sam shvatio, to je bila firma u mirovanju i tada nisu imali aktivnih referenci. Tražili smo konzultante koji imaju uvjete za natječaj i pronašli smo Navadu. Nismo prije bili u kontaktu - kaže gospodin Jakopović.

Dodaje da je i njega iznenadila cvjećarska djelatnost tvrtke, ali naglašava da je u trenutku natječaja ona bila i informatička firma bez dugova. Smatra da su napravili dobar projekt i nada se da će ga ministarstvo prihvatiti te dodaje da je Navada napravila otprilike pola posla u projektu.