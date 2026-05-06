NOVA AKCIJA USKOK-A Uhićenja u Novoj Gradiški zbog korupcije. Evo tko je na meti istražitelja!

U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji po nalogu USKOK-a, a akciju provodi PNUSKOK na području Nove Gradiške. Istraga obuhvaća nekoliko osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Kako doznaje 24sata, među uhićenima je i Dinka Matijević, predsjednica Gradskog vijeća i direktorica Turističke zajednice Grada Nova Gradiška. Matijević je desna ruka nekadašnjeg gradonačelnika i sadašnjeg kandidata za gradonačelnika Vinka Grgića. Iz TZ izuzeti su dokazni materijali prikupljeni još u vrijeme posljednjeg uhićenja gradonačelnika Vinka Grgića.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenih donijeti odluku o daljnjem postupanju te će o svim novim okolnostima pravodobno obavijestiti javnost. Kako doznajemo, na ispitivanje ih vode u USKOK u Osijeku.