Pretresi diljem Hrvatske: 'Pala' i bivša zaposlenica Agencije za isplate, muljali su s gnojivom!

Kako 24sata neslužbeno doznaje, nova akcija EPPO-a diljem Hrvatske odnosi se na višegodišnja muljanja s poticajima za stajsko gnojivo. Navodno se niz OPG-ova iz nekoliko županija povezalo s jednom bivšom zaposlenicom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kako bi muljali na poticajima za poljoprivrednike, konkretno, poticajima za stajsko gnojivo.

OPG-ovi su neistinito prikazivali količinu gnojiva koju su kupili ili proizveli, a kako bi prikrili da lažu oko količina, jedni drugima su izdavali lažne fakture i krivotvorili papirologiju. Ona od 2023. godine nije u Agenciji već je otvorila svoju konzultantsku tvrtku. Istražitelji vjeruju da je za naknadu OPG-ovima pomagala u krivotvorenju dokumentacije kako bi dobivali isplate.

Slično je radila dok je radila u Agenciji, samo što je neosnovano uvećavala površinu zemlje kojom su se OPG-ovi prijavljivali, što izravno utječe na visinu potpore. Ona je sve odobravala, a zauzvrat navodno dobivala postotak, odnosno mito.

Drugi krak akcije, kako doznajemo, odnosi se na trenutnog zaposlenika iste Agencije, kojeg se sumnjiči da je za mito sređivao potpore poljoprivrednicima koji uopće nisu zadovoljavali uvjete.